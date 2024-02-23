Amerika'da bir grup Türk, Türk taksiciye denk gelince eğlenceli görüntüler ortaya çıktı! O anlar sosyal medyada viral oldu... 'Abi gülmeye başladı'

Sosyal medyadan paylaşılan bir araç içi görüntüsü kullanıcılar arasında popüler oldu. Amerika'da bir Uber'in araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde bir grup Türk genci taksiye bindi. Taksiye bindikleri andan itibaren Türkçe olarak şakalaşan müşteriler taksicinin Türk olduğundan habersizdi.

İçlerinden birinin şoföre laf atmasından sonra ortam bir anda samimi bir hal aldı. Müşteri, "Abinin dikkatini dağıtma" diyerek başladığı cümlesine, "Abi gülmeye başladı" diye devam etti. Bunun üzerine taksi şoförü "Anlıyorum sizi o yüzden" dedi.

Bunun üzerinde aracın içinde büyük bir kahkaha tufanı koptu ve coşku yaşandı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere yorum yapmayı ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Türk her yerde Türk" yorumunu yaptı.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Verdikleri tepki mükemmeldi" yorumunu ekledi.