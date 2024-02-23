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    4. Amerika'da bir grup Türk, Türk taksiciye denk gelince eğlenceli görüntüler ortaya çıktı! O anlar sosyal medyada viral oldu... 'Abi gülmeye başladı'

    Amerika'da bir grup Türk, Türk taksiciye denk gelince eğlenceli görüntüler ortaya çıktı! O anlar sosyal medyada viral oldu... 'Abi gülmeye başladı'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.02.2024 10:38 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan paylaşılan eğlenceli bir araç içi görüntüsü gündem olmayı başardı. Amerika'da Uber şoförlüğü yapan bir Türk taksicinin aracına bir grup Türk müşterinin binmesiyle görüntüler bir anda eğlenceli bir hal aldı. Müşteriler şoförün Türkçe konuşması üzerine bir büyük bir mutluluk ve sevinç yaşadılar. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir araç içi görüntüsü kullanıcılar arasında popüler oldu. Amerika'da bir Uber'in araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde bir grup Türk genci taksiye bindi. Taksiye bindikleri andan itibaren Türkçe olarak şakalaşan müşteriler taksicinin Türk olduğundan habersizdi.

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    İçlerinden birinin şoföre laf atmasından sonra ortam bir anda samimi bir hal aldı. Müşteri, "Abinin dikkatini dağıtma" diyerek başladığı cümlesine, "Abi gülmeye başladı" diye devam etti. Bunun üzerine taksi şoförü "Anlıyorum sizi o yüzden" dedi.

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    Bunun üzerinde aracın içinde büyük bir kahkaha tufanı koptu ve coşku yaşandı.
    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere yorum yapmayı ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Türk her yerde Türk" yorumunu yaptı.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Verdikleri tepki mükemmeldi" yorumunu ekledi.

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    sosyal medya Amerika taksi
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