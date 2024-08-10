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    4. Amerika'da mangal yapan Türk ailenin evini şikayetler üzerine polis bastı! O anlar saniye saniye kamerada... "Türkiye mi sandınız?"

    Amerika'da mangal yapan Türk ailenin evini şikayetler üzerine polis bastı! O anlar saniye saniye kamerada... "Türkiye mi sandınız?"

    10.08.2024 14:35
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    10.08.2024 14:35
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde Amerika'da yaşayan Türk bir ailenin mangal keyfi yapmak isterken komşularını endişelendirdikleri anlar yer aldı. Bahçelerine ateş yakan çiftin komşuları durumu polise bildirince Türk çiftin evini Amerikan polisleri bastı ve gelen itfaiye ekipleri ateşi söndürdü. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde Amerika'da yaşayan Türk bir çift evlerinde mangal yakmak istedi. Evlerinin bahçesinde ateş yakan çifti komşuları şikayet etti. Şikayet üzerine eve gelen itfaiye ekipleri ateşi ve mangalı söndürdü. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

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    Sosyal medya kullanıcıların büyük bir bölümü görüntüleri yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Türkiye mi sandınız?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Barbekü yapsalar böyle olmazdı" yorumunu ekledi.

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