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  4. Amerika’da yaşan Türk sismolog Türkiye depremi paylaşımıyla duygulandırdı! “Bu depremde sismolog olmak zor”

Amerika’da yaşan Türk sismolog Türkiye depremi paylaşımıyla duygulandırdı! “Bu depremde sismolog olmak zor”

01.03.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da büyüyen ve Kolorado’da yaşayan jeolog Ezgi Karasözen, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin sonrasında gözyaşlarına boğulduğunu dile getirerek sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla acısını paylaşmıştı. Amerika basınına Türkiye’deki depremler hakkında bilgi veren Karasözen, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Bu depremde sismolog olmak zor” ifadelerini kullandı.

Amerika’da yaşan Türk sismolog Türkiye depremi paylaşımıyla duygulandırdı! “Bu depremde sismolog olmak zor”

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Depremler 11 ili yerle bir ederken aynı bölgede bu kez Hatay merkezli 6.4 ve 5.8 büyüklüklerinde depremler meydana geldi. Türkiye’nin sismik olarak aktif bir bölgede yer aldığını ifade eden Türk jeolog Ezgi Karasözen Amerika basınında yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla Kahramanmaraş depremini anlatmayı sürdürüyor.

“HASARIN BOYUTU O KADAR BÜYÜK Kİ”

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Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Türk jeolog Ezgi Karasözen Türkiye’deki depremlerin ardından bir sismolog olarak duruma yaklaşmanın zor olduğunu ifade etti. Karasözen Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Bu depremle sismolog olmak zor. Türkiye'den herkes etkilenen birini tanıyor. Hasarın boyutu o kadar büyük ki.” ifadelerini kullandı.

“BİR DEPREMİ TAHMİN EDEMEYİZ”

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Amerikan Thred haber sitesine yaptığı açıkmada Karasözen, depremlerin önceden tahmin edilebileceğine yönelik komplo teorilerini kesin bir dille reddetti. Karasözen, “Bir depremi tahmin edemeyiz. Keşke yapabilseydik. Yani, bu bizim tüm işlerimizi çok daha kolaylaştırırdı ama durum bu değil.Biz deprem sismologları olarak araştırma yapmak ve ardından depremlerin nerede olacağını vurgulamak gibi üzerimize düşeni yapıyoruz. Türkiye'de çalışan ve inşaat yönetmeliklerinin bu olması gerektiğini söyleyen gerçekten iyi, birinci sınıf bilim insanları var” dedi.

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