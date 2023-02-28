Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) herkesin merak ettiği o soruya cevap verdi! “Neden bu kadar çok deprem yaşıyoruz?”

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) herkesin merak ettiği o soruya cevap verdi! “Neden bu kadar çok deprem yaşıyoruz?”

28.02.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından tüm dünyanın gözü kulağı Türkiye’ye çevrildi. Türkiye’nin çeşitli illerinden deprem haberleri gelmeye devam ederken ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) merak edilen sorulara cevap verdi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) herkesin merak ettiği o soruya cevap verdi! “Neden bu kadar çok deprem yaşıyoruz?”

Türkiye’de yaşanan iki büyük yıkıcı depremin sonrasında çoğu insan depremlere yönelik bilimsel araştırmaları incelemeye başladı. Büyük depremlerin ardından bir süre daha afet bölgelerinde artçı sarsıntıların devam ettiği bilinirken ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) sıkça sorulan sorulara cevap verdi. USGS, “Neden bu kadar çok deprem yaşıyoruz?” ve “Doğal olarak meydana gelen deprem aktivitesi artıyor mu?” sorularına cevap verdi.

DÜNYA GENELİNDE 20 BİN DEPREM...

iStock-875534110

USGS tarafından yapılan açıklamada depremsellikte geçici bir artış veya azalmanın deprem oranlarındaki normal dalgalanmanın bir parçası olduğu belirtildi. Dünya genelindeki herhangi bir deprem sayısındaki azalma ya da artışın büyük bir depreme işaret etmediğinin altını çizen USGS, Ulusal Deprem Bilgi Merkezi’nde dünya çapında her yıl 20 bin veya günlük yaklaşık 55 depremin yerinin tespit edildiğini söyledi.

USGS, “1900’dan beri kaydedilen verilerde herhangi bir yılda yaklaşık 16 büyük deprem bekliyoruz. Buna büyüklüğü 7-7.9 aralığında 15 derpem ve büyüklüğü 8.0 veya daha büyük olan bir deprem dahildir” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir

Tüm dünyada ‘mega deprem’ endişesi! "Deprem sayısı..."

Tüm dünyada ‘mega deprem’ endişesi! "Deprem sayısı..."

 Bilim insanları cevapladı! “Deprem önceden tahmin edilebilir mi?”

Bilim insanları cevapladı! “Deprem önceden tahmin edilebilir mi?”

 İzmir depremi açıklaması dikkatleri çekti! “Uyuyalım mı hocam?”

İzmir depremi açıklaması dikkatleri çekti! “Uyuyalım mı hocam?”

 “Deprem” diyip yerinden sıçradı! Çocuklarını kucağına alıp böyle kaçtı

“Deprem” diyip yerinden sıçradı! Çocuklarını kucağına alıp böyle kaçtı

 Deprem dede, 12 yıl önce uyardı! 7'nin üzerinde...

Deprem dede, 12 yıl önce uyardı! 7'nin üzerinde...

 Aynı büyüklükte deprem ama bina yükseklikleri farklı olunca...

Aynı büyüklükte deprem ama bina yükseklikleri farklı olunca...

 Binaların deprem sırasındaki hareketini gösterdi! “En iyi çözüm...”

Binaların deprem sırasındaki hareketini gösterdi! “En iyi çözüm...”

 Celal Şengör kartlarla anlatmıştı! ‘Türkiye’yi böyle itti’ diyerek...

Celal Şengör kartlarla anlatmıştı! ‘Türkiye’yi böyle itti’ diyerek...

 Fay kırığının uydu görüntülerini gösterdi! Fayın üzerindeki binalar...

Fay kırığının uydu görüntülerini gösterdi! Fayın üzerindeki binalar...

 Türk jeolog açıkladı! “Bu fayın potansiyelini...”

Türk jeolog açıkladı! “Bu fayın potansiyelini...”

 Sismik dalgalar dünyaya böyle yayılmış! Amerika’ya kadar bile...

Sismik dalgalar dünyaya böyle yayılmış! Amerika’ya kadar bile...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir depremi açıklaması dikkatleri çekti! “Uyuyalım mı hocam?”İzmir depremi açıklaması dikkatleri çekti! “Uyuyalım mı hocam?”
Çıkıntılar, vadiler ve tümsekler! “Artık fay çıplak gözle görülebilir”Çıkıntılar, vadiler ve tümsekler! “Artık fay çıplak gözle görülebilir”
Doğal afetler bu evi yıkamıyor! Yapımı 7 gün sürüyor, 300 yıl dayanıyorDoğal afetler bu evi yıkamıyor! Yapımı 7 gün sürüyor, 300 yıl dayanıyor
Anahtar Kelimeler:
deprem

En Çok Okunan Trend Haberler

Canlı yayında bir anda sandalyeden düştü! Stüdyodakiler şaşkınlıkla izledi

Canlı yayında bir anda sandalyeden düştü! Stüdyodakiler şaşkınlıkla izledi

Rusya ordusunun ikinci ismiydi! Çıplak dans ettiği anlar sızdırıldı

Rusya ordusunun ikinci ismiydi! Çıplak dans ettiği anlar sızdırıldı

Deprem dede, 12 yıl önce uyardı! 7'nin üzerinde...

Deprem dede, 12 yıl önce uyardı! 7'nin üzerinde...

O cümle olay yarattı! Simpsonlar depremi bildi mi?

O cümle olay yarattı! Simpsonlar depremi bildi mi?

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.