ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) herkesin merak ettiği o soruya cevap verdi! “Neden bu kadar çok deprem yaşıyoruz?”

Türkiye’de yaşanan iki büyük yıkıcı depremin sonrasında çoğu insan depremlere yönelik bilimsel araştırmaları incelemeye başladı. Büyük depremlerin ardından bir süre daha afet bölgelerinde artçı sarsıntıların devam ettiği bilinirken ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) sıkça sorulan sorulara cevap verdi. USGS, “Neden bu kadar çok deprem yaşıyoruz?” ve “Doğal olarak meydana gelen deprem aktivitesi artıyor mu?” sorularına cevap verdi.

DÜNYA GENELİNDE 20 BİN DEPREM...

USGS tarafından yapılan açıklamada depremsellikte geçici bir artış veya azalmanın deprem oranlarındaki normal dalgalanmanın bir parçası olduğu belirtildi. Dünya genelindeki herhangi bir deprem sayısındaki azalma ya da artışın büyük bir depreme işaret etmediğinin altını çizen USGS, Ulusal Deprem Bilgi Merkezi’nde dünya çapında her yıl 20 bin veya günlük yaklaşık 55 depremin yerinin tespit edildiğini söyledi.

USGS, “1900’dan beri kaydedilen verilerde herhangi bir yılda yaklaşık 16 büyük deprem bekliyoruz. Buna büyüklüğü 7-7.9 aralığında 15 derpem ve büyüklüğü 8.0 veya daha büyük olan bir deprem dahildir” ifadelerini kullandı.