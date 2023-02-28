İzmir Foça’da merkezli 4.1 büyüklüğündeki deprem kameraya yansıdı! Çocuklarını kucağını alan anne böyle kaçtı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan 7.7 ile 7.6 depremlerin sonrasında Türkiye’de büyük bir panik havası yaşanmaya başladı. 28 Şubat’ta saat 21.22’de İzmir’in Foça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem anı ev içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde depremde bir annenin çocuklarını alıp kaçtığı anlar yer aldı.

BÜYÜK PANİK YAŞADI

Depremin başladığı anlarda çocuklarıyla birlikte aynı yatakta uyuyan bir anne önce “deprem” diyerek yerinden sıçradı. Ardından ise çocuklarını kucağına alarak evden kaçtı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.