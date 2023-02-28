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  4. İzmir Foça’da merkezli 4.1 büyüklüğündeki deprem kameraya yansıdı! Çocuklarını kucağını alan anne böyle kaçtı

İzmir Foça’da merkezli 4.1 büyüklüğündeki deprem kameraya yansıdı! Çocuklarını kucağını alan anne böyle kaçtı

28.02.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü İzmir’in Foça ilçesi saat 21.22’de 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem bölgede büyük paniğe neden olurken bir evde bulunan güvenlik kamerası saniye saniye bir annenin deprem anında yaşadıklarını kaydetti. Çocuklarıyla birlikte uyuyan bir anne deprem anında uykusundan aniden uyanarak çocuklarını kucağını alıp böyle kaçtı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan 7.7 ile 7.6 depremlerin sonrasında Türkiye’de büyük bir panik havası yaşanmaya başladı. 28 Şubat’ta saat 21.22’de İzmir’in Foça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem anı ev içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde depremde bir annenin çocuklarını alıp kaçtığı anlar yer aldı.

BÜYÜK PANİK YAŞADI

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Depremin başladığı anlarda çocuklarıyla birlikte aynı yatakta uyuyan bir anne önce “deprem” diyerek yerinden sıçradı. Ardından ise çocuklarını kucağına alarak evden kaçtı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

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