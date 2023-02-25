‘Deprem dede’ olarak tanınan Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara’nın 12 yıl önceki sözleri gündem oldu! “Tedbir alın"

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezlerinde yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler Türkiye’nin güneydoğusunu adeta yerle bir etti. Asrın felaketi olarak kabul edilen depremlerde on binlerce vatandaş hayatını kaybederken binlerce bina yıkıldı. 10 yıl önce yaşamını yitiren Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü Müdürü ve dönemin Kızılay Derneği Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Mete Işıkara'nın deprem bölgesini işaret ederek Hatay’ın uyarılar yaptığı ortaya çıktı.

2011 YILINDA SÖYLEMİŞTİ

‘Deprem dede’ olarak bilinen Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara’nın Adana’da konuşmacı olarak katıldığı panelde Hatay ve çevresindeki bölgeler için deprem uyarısında bulunduğu belirtildi. Konuşma yaptığı 2011 yılında Hatay’ın uzun süredir bir deprem yaşamadığın ifade eden Prof. Dr. Işıkara, “"Hatay'da da uzun bir süredir deprem yok. Özellikle 7'nin üzerinde deprem yok. Ama geriye baktığınız zaman Hatay'da 7'nin üzerinde depremler olmuş. Hatta Hatay'a gidip Hataylılarla konuşursanız, onlar 'Hatay, 1-2 kez yerle bir olmuş. Yerin altına göçmüş' diye ifade ederler. Hatay'da olabilecek bir deprem Adana'yı da, Mersin'i de Gaziantep'i de etkileyecek. Kocaeli nasıl geniş alanı etkilediyse, burada aynı şekilde etkileyebilir. Bu gerçeği bilip korkmak yerine, tedbir almak gerekiyor." dedi.