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  4. En basit haliyle gösterildi! Deprem sırasında farklı yükseklikteki binaların sallanma şiddeti nasıl oluyor?

En basit haliyle gösterildi! Deprem sırasında farklı yükseklikteki binaların sallanma şiddeti nasıl oluyor?

25.02.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler tüm Türkiye’yi yasa boğmuştu. Depremlerin sonrasında sosyal medyada büyük bir bilgi alışveriş ağı oluştu. Özellikle depremlerle alakalı olan deneyler kullanıcıların ilgisini çekmeye başladı. Sosyal medyada paylaşılan bir deneyde farklı yükseklikteki binaların aynı büyüklükteki bir depremde sallanma şiddetleri gösterildi.

En basit haliyle gösterildi! Deprem sırasında farklı yükseklikteki binaların sallanma şiddeti nasıl oluyor?

Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan depremler asrın felaketi olarak kabul edilirken 10 ili de adeta yerle bir etti. Kahramanmaraş depreminin yaraları henüz sarılamışken Hatay’da 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8 büyüklüklerinde depremler meydana geldi. Bölgede artçılar sürerken Konya, Sivas, Niğde ve Malatya’da depremler yaşandı. Türkiye büyük bir endişe içinde olanları takip ederken sosyal medyada depremler sırasında binaların sallanma şiddetlerini anlatan bir deney gündem yaratmayı başardı.

FARKLI YÜKSEKLİKTE AMA AYNI ŞİDDETTE

Paylaşılan deneyde aynı deprem anında farklı yükseklikteki binaların sallanmalar şekilleri gösterildi. Deney sırasında aynı materyallerden oluşan ancak farklı yüksekliklerdeki üç platform, yapıları temsil eden aynı ağırlıktaki parçalar ve depremi oluşturmak için hareket eden bir zemin kullanıldı. Yapıları gösteren platform eşit aralıklarla zeminin üzerine yerleştirildi.

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