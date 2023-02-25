En basit haliyle gösterildi! Deprem sırasında farklı yükseklikteki binaların sallanma şiddeti nasıl oluyor?

Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan depremler asrın felaketi olarak kabul edilirken 10 ili de adeta yerle bir etti. Kahramanmaraş depreminin yaraları henüz sarılamışken Hatay’da 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8 büyüklüklerinde depremler meydana geldi. Bölgede artçılar sürerken Konya, Sivas, Niğde ve Malatya’da depremler yaşandı. Türkiye büyük bir endişe içinde olanları takip ederken sosyal medyada depremler sırasında binaların sallanma şiddetlerini anlatan bir deney gündem yaratmayı başardı.

FARKLI YÜKSEKLİKTE AMA AYNI ŞİDDETTE

Paylaşılan deneyde aynı deprem anında farklı yükseklikteki binaların sallanmalar şekilleri gösterildi. Deney sırasında aynı materyallerden oluşan ancak farklı yüksekliklerdeki üç platform, yapıları temsil eden aynı ağırlıktaki parçalar ve depremi oluşturmak için hareket eden bir zemin kullanıldı. Yapıları gösteren platform eşit aralıklarla zeminin üzerine yerleştirildi.