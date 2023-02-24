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Amerikalı deprem uzmanı anlattı! Tüm dünyada ‘mega deprem’ endişesi... “Dünyada depremlerin sayısı arttı mı?”

24.02.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler tüm dünyada endişe yarattı. Türkiye’de 10 ili etkileyen depremler Suriye’de de etkili oldu. Depremlerin artçılarla birlikte devam etmesi dünyada ‘mega deprem’ söylentilerini gündeme getirdi. Amerikalı deprem uzmanı Wendy Bohon “Dünya olağandışı bir stres altında değil” diyerek endişeleri giderdi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Hatay’da 6.4 ile 5.8 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi. Türkiye’deki deprem uzmanları Adana ve KKTC için uyarılarda bulunurken Lübnan’da 4.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Akdeniz beşik gibi sallanırken tüm dünya bölgeyi daha yakından takip etmeye başladı. Sosyal medyada etkili olan yıkıcı büyüklükteki mega depremin yaklaştığına yönelik söylentilere Amerikalı deprem uzmanı Wendy Bohon son noktayı koydu.

“HER YIL OLUYOR”

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Dünyanın çeşitli bölgelerinde her yıl 7-7.9 büyüklüklerinde depremlerin olduğunu belirten Bohon, “Ortalama olarak her yıl 15-18 arasında 7-7.9 büyüklüklerinde ve bunun 10 katı kadar 6-6.9 büyüklüklerinde depremler oluyor. Yani bu alışılmadık bir durum değil. Dünya olağandışı bir stres altında değil” yorumunu yaptı.

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deprem

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