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Celal Şengör kartlar üzerinde atlamıştı! İspanyol mühendis deprem sırasında binaların hareketini gösterdi... “En iyi çözüm...”

17.02.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Celal Şengör’ün televizyonlarda kartlar üzerinde anlattığı Kahramanmaraş depreminin ardından İspanyol mühendis Francisco Garcia Jarque, basit bir deneyle binaların depremden sırasındaki hareketlerini gösterdi. İspanyol mühendis Jarque, “En iyi çözüm binaların zemin gibi hareket etmemesi olacaktır” dedi.

Celal Şengör kartlar üzerinde atlamıştı! İspanyol mühendis deprem sırasında binaların hareketini gösterdi... “En iyi çözüm...”

6 Şubat sabahında merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem bölge ve çevresindeki 9 ilde büyük yıkıma neden oldu. Depremin Arap levhasının hareketliliğiyle ortaya çıktığı bilim insanları tarafından ifade edilirken sosyal medyada deprem sırasında yüksek ve alçak binaların sarsıntıdan etkilenme şekillerini gösteren bir deney başlatıldı. İspanyol mühendis Jarque tarafından yapılan deneyde sarsıntının şeklinde ve şiddetine bağlı olarak binaların hareketliliği gösterildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Deprem sırasında kurallara uygun bir şekilde yapılan yapılar sağlam bir şekilde kalmayı başarırken deprem bölgelerinde on binlerce bina yerle bir oldu ya da ağır hasar aldı. İspanyol mühendis Jargue, “En iyi çözüm binaların zemin gibi hareket etmemesi olacaktır” diye konuştu.

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