Celal Şengör kartlar üzerinde atlamıştı! İspanyol mühendis deprem sırasında binaların hareketini gösterdi... “En iyi çözüm...”

6 Şubat sabahında merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem bölge ve çevresindeki 9 ilde büyük yıkıma neden oldu. Depremin Arap levhasının hareketliliğiyle ortaya çıktığı bilim insanları tarafından ifade edilirken sosyal medyada deprem sırasında yüksek ve alçak binaların sarsıntıdan etkilenme şekillerini gösteren bir deney başlatıldı. İspanyol mühendis Jarque tarafından yapılan deneyde sarsıntının şeklinde ve şiddetine bağlı olarak binaların hareketliliği gösterildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Deprem sırasında kurallara uygun bir şekilde yapılan yapılar sağlam bir şekilde kalmayı başarırken deprem bölgelerinde on binlerce bina yerle bir oldu ya da ağır hasar aldı. İspanyol mühendis Jargue, “En iyi çözüm binaların zemin gibi hareket etmemesi olacaktır” diye konuştu.