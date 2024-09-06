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    4. Amerika'da yaşayan bir Türk'ün sokak röportajındaki ifadeleri gündem oldu! Aylık gideri 340 bin TL... "Enerjinize güvenin"

    Amerika'da yaşayan bir Türk'ün sokak röportajındaki ifadeleri gündem oldu! Aylık gideri 340 bin TL... "Enerjinize güvenin"

    06.09.2024 10:23
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.09.2024 10:23
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    Amerika'da gerçekleştirilen bir sokak röportajı sosyal medyanın gündemine yerleşti. Türkiye'den geldiğini ve Amerika'da öğrenci olduğunu dile getiren genç kadın aylık harcaması sorulduğunda ise 10 bin dolar (yaklaşık 340 bin TL) olduğunu söyledi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü paylaşımı yorum yağmuruna tuttu.

    Amerika'da yaşayan bir Türk sokak röportajına katıldı ve söyledikleri bir anda viral olmayı başardı. 2 yıldır New York'ta yaşadığını dile getiren genç kadın, New York'un pahalı bir şehir olduğunu ve Amerika'da 'Moda Tasarımı ve Yönetimi' bölümü okuyan bir öğrenci olduğunu dile getirdi. Aylık harcama limitinin ev kirasıyla birlikte 10-11 bin dolar (340-375 bin TL) arasında değiştiğini dile getiren genç kadın en çok harcamayı alışveriş ve sosyalleşme için yaptığını dile getirdi.

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    Sokak röportajını gerçekleştiren kişi ismini Deniz olarak açıklayan kadının aylık harcama limitini duyduğunda şaşkına dönerek ailesinin ne iş yaptığını sordu. Genç kadın bunun üzerine ailesinin lojistik şirketi olduğunu söyledi. Deniz isimli genç kadın sokak röportajını ise 'Enerjinize güvenin' diyerek sonlandırdı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yaşıyor bu hayatı" yorumunu ekledi.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ailesi zengin ve oraya okumaya gitmiş" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Amerika
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