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    4. Çin'de yaşayan Türk "Çin'deki evimde şaşırdığım şeyler" diyerek paylaştı! Bulaşık kurutma makinesi, ayakkabı antresi...

    Çin'de yaşayan Türk "Çin'deki evimde şaşırdığım şeyler" diyerek paylaştı! Bulaşık kurutma makinesi, ayakkabı antresi...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.09.2024 07:57
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    Çin'de yaşayan bir Türk sosyal medyadan "Çin'deki evimde şaşırdığım şeyler" diyerek yaptığı paylaşımıyla görenleri şaşkına çevirdi. Çin'deki evinde kendisine garip gelen durumları sıralayan genç kadın, dışarıya açılan camlardan, balkonlarındaki koruma tellerinden, bulaşık kurutma makinesi ile ayakkabı antresinden söz etti. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

    Çin'de yaşayan Türk "Çin'deki evimde şaşırdığım şeyler" diyerek paylaştı! Bulaşık kurutma makinesi, ayakkabı antresi...

    Çin'de yaşayan bir Türk evindeki ilginç durumları gösterdiği bir paylaşımıyla sosyal medyada viral oldu. Evinin detaylarını gösteren genç kadın paylaşımında, "Çin'den herkese selam. Gelin şimdi size evimde şaşırdığım şeyleri göstereyim. Bir numara, camların dışarı açılması. Camların hepsi dışarı açılıyor. İki numara, kaçıncı katta olursanız olun balkonda güvenlik telleri var. Üç numara ve en çok şaşırdığım şey, bulaşık kurutma makinesi. Bulaşığı elinizde yıkıyorsunuz ama kurutmak için buraya koyuyorsunuz. Çok saçma ben bunu kullanmıyorum. Dört numara ve en sevdiğim, evin kapısında çıktığım zaman apartmana çıkmıyorum, ayakkabı koymanız için yapılan ayrı bir yer yapmışlar. Ayakkabıyı evinizin içinde çıkartmamak ama apartmanda da kalmaması için ayrı bir alan oluşturulmuş" ifadelerini kullandı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Labirent gibi ev" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bizde antreyi odaya çevirip eve katmazlarsa ben de bir şey bilmiyorum" yorumunu ekledi.

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    sosyal medya Çin
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