Amerika tarihinin en sıcak ve güzel First Lady'leri!

Onlar dünyadaki en güçlü adamların karılarıydı. Eşlerinin yanında göründüklerinde güç, çekicilik ve karizmayı etkiliyorlar. Bu hanımlar Beyaz Saray'ı yönetiyor, hayırseverlik etkinlikleri düzenliyor, eyalet yemeklerini ağırlıyor ama yine de güçlü kocalarıyla halka göründüklerinde güzel görünmek için bolca zaman ayırıyorlar. Ve onlar hiç bir zaman hayal kırıklığına uğratmazlar. Kıyafetlerin en şıklarını giyiniyorlar. Taktıkları aksesuarlar şık ve dünyanın en pahalıları arasında. İşte her daim stil ve güç sahibi o kadınlar... 11. Barbara Bush (1989 – 1993) Amerika Birleşik Devletleri 41. başkanı George H. W. Bush’un karısıydı. Barbara, üniversitede tanıştıktan birkaç yıl sonra hala gençken George Bush Senior ile evlendi. Öpüştüğü tek erkekle evlendiğini iddia ediyor. Zor zamanlarında ailesini savunduğu anlarla korkusuz doğasına dikkat çekiyor. Barbara ayrıca bir başkanla evlenecek kadar şanslıydı ve ardından oğlundan birinin başkan olmasını sağladı. Şans sana bu şekilde parlarsa, o zaman Amerika tarihindeki en önemli kadınlardan biri olarak kabul edilmeyi hak ediyorsun.

10. Michelle Obama (2008 – 2016) 2009'dan 2017'ye kadar ABD'nin First Lady'si olarak görev yaptı. Hiç şüphe yok ki, Amerika tarihindeki en çekici kadınlardan biri. Stil anlayışı birinci sınıf. 9. Pat Nixon (1969 – 1974) Kocası Richard Nixon'ın idaresinde First Lady olarak görev yaptı. Richard, ABD'nin 37. başkanıydı. Gerçekten eğitime değer verdi ve üniversite diplomasına sahip olan ilk First Lady idi. Gerçekten şefkatliydi ve birçok çocuğun yardımına koştu. Hobileri arasında, yurtdışındaki sayısız gezisinin açıkça kanıtladığı seyahat etmek vardı. 81 yaşında akciğer kanserinden öldü. 8. Rosalynn Carter (1977 – 1981) Rosalynn Carter, 1971'den 1981'e kadar First Lady olarak görev yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 39. başkanı olan Jimmy Carter ile evlendi. Rosalynn Latin Amerika’ya yabancı bir elçi olarak hizmet etti ve kabine oturumlarına katıldı. Akıl hastalarının refahı için tutkuyla savaştı ve aynı araştırmaları finanse etti. Ayrıca zarif bir kadındı. Ve çoğu kez, herhangi bir toplantıda en iyi giyinen bayan olarak göze çarpıyordu. Halk arasında iyi görünmeye yönelik çabaları ve bencil olmayan insani çalışmaları, onu Amerika tarihindeki en sıcak First Lady'lerden biri yapıyor.

7. Laura Bush (2001 – 2009) ABD'nin 43. başkanı George W. Bush ile evli. Laura Bush, Amerika'daki en popüler First Lady'lerden biridir. Hem eşinin yarışında hem de başkanlık yarışında kocasının kampanyasında aktif olarak yer aldı. Lara, bu kampanyalar sırasında kocasına takipçiler ve destekçiler kazandıran bir açılış konuşması yaptı. First Lady olarak görev süresi boyunca sağlık ve eğitim üzerine birçok program başlattı. Yemek yapmayı çok seviyor ve Amerika'daki birçok evde pişirilen ünlü tarifler geliştirdi. 6. Nancy Reagan (1981 – 1989) ABD'nin 40. başkanı Ronald Reagan'ın karısıydı. Nancy evlenmeden önce bir aktördü ve tiyatroya bayılırdı. Drama, First Lady pozisyonunda bile belliydi. Çeşitli oyunlara ve müzikallere katılır ve hatta bu tür gösterileri devlet yemeklerinde ya da yabancı saygınlar düzenlediğinde Beyaz Saray'a davet ederdi. Stil duygusu tartışılmaz ve dünyanın en iyi tasarımcılarından bazılarının kıyafetlerini giyiyordu. Bunun için çok eleştirildi ama umursamadı. First Lady olarak iyi görünmek zorunda kaldı. 5. Hillary Clinton (1993 – 2001) Hillary Clinton'ı şimdiye kadar yaşayan en güçlü First Lady olarak görüyoruz. Korkusuzdur. Hillary Clinton aldatılmanın acısını yaşadı. Eşi Bill Clinton'un, Beyaz Saraydaki çalışanlardan biriyle ilişkisi vardı. Yapması gereken mantıklı şey ondan ayrılmak olsa bile kocası tarafından durduruldu. Bu deneyimi, büyük zirvelere çıkmak için kullandı. O zamandan beri Senatör ve ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.