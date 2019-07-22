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Amerika tarihinin en sıcak ve güzel First Lady'leri!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 22.07.2019 11:41 | Son Güncelleme

Her başarılı erkeğin arkasında güçlü bir kadın vardır sözünün altına imzasını atan bu kadınlar, hem stilleri hem zekaları ile eşlerine en büyük desteği veren ABD'nin en önemli First Lady'leri. İşte o kadınlar...

Amerika tarihinin en sıcak ve güzel First Lady'leri!

Onlar dünyadaki en güçlü adamların karılarıydı. Eşlerinin yanında göründüklerinde güç, çekicilik ve karizmayı etkiliyorlar. Bu hanımlar Beyaz Saray'ı yönetiyor, hayırseverlik etkinlikleri düzenliyor, eyalet yemeklerini ağırlıyor ama yine de güçlü kocalarıyla halka göründüklerinde güzel görünmek için bolca zaman ayırıyorlar. Ve onlar hiç bir zaman hayal kırıklığına uğratmazlar. Kıyafetlerin en şıklarını giyiniyorlar. Taktıkları aksesuarlar şık ve dünyanın en pahalıları arasında.

İşte her daim stil ve güç sahibi o kadınlar...

11. Barbara Bush (1989 – 1993)

Barbara Bush

Amerika Birleşik Devletleri 41. başkanı George H. W. Bush’un karısıydı. Barbara, üniversitede tanıştıktan birkaç yıl sonra hala gençken George Bush Senior ile evlendi. Öpüştüğü tek erkekle evlendiğini iddia ediyor. Zor zamanlarında ailesini savunduğu anlarla korkusuz doğasına dikkat çekiyor. Barbara ayrıca bir başkanla evlenecek kadar şanslıydı ve ardından oğlundan birinin başkan olmasını sağladı. Şans sana bu şekilde parlarsa, o zaman Amerika tarihindeki en önemli kadınlardan biri olarak kabul edilmeyi hak ediyorsun.

10. Michelle Obama (2008 – 2016)

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2009'dan 2017'ye kadar ABD'nin First Lady'si olarak görev yaptı. Hiç şüphe yok ki, Amerika tarihindeki en çekici kadınlardan biri. Stil anlayışı birinci sınıf.

9. Pat Nixon (1969 – 1974)

Pat Nixon

Kocası Richard Nixon'ın idaresinde First Lady olarak görev yaptı. Richard, ABD'nin 37. başkanıydı. Gerçekten eğitime değer verdi ve üniversite diplomasına sahip olan ilk First Lady idi. Gerçekten şefkatliydi ve birçok çocuğun yardımına koştu. Hobileri arasında, yurtdışındaki sayısız gezisinin açıkça kanıtladığı seyahat etmek vardı. 81 yaşında akciğer kanserinden öldü.

8. Rosalynn Carter (1977 – 1981)

Rosalynn Carter

Rosalynn Carter, 1971'den 1981'e kadar First Lady olarak görev yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 39. başkanı olan Jimmy Carter ile evlendi. Rosalynn Latin Amerika’ya yabancı bir elçi olarak hizmet etti ve kabine oturumlarına katıldı. Akıl hastalarının refahı için tutkuyla savaştı ve aynı araştırmaları finanse etti. Ayrıca zarif bir kadındı. Ve çoğu kez, herhangi bir toplantıda en iyi giyinen bayan olarak göze çarpıyordu. Halk arasında iyi görünmeye yönelik çabaları ve bencil olmayan insani çalışmaları, onu Amerika tarihindeki en sıcak First Lady'lerden biri yapıyor.

7. Laura Bush (2001 – 2009)

Laura Bush

ABD'nin 43. başkanı George W. Bush ile evli. Laura Bush, Amerika'daki en popüler First Lady'lerden biridir. Hem eşinin yarışında hem de başkanlık yarışında kocasının kampanyasında aktif olarak yer aldı. Lara, bu kampanyalar sırasında kocasına takipçiler ve destekçiler kazandıran bir açılış konuşması yaptı. First Lady olarak görev süresi boyunca sağlık ve eğitim üzerine birçok program başlattı. Yemek yapmayı çok seviyor ve Amerika'daki birçok evde pişirilen ünlü tarifler geliştirdi.

6. Nancy Reagan (1981 – 1989)

Nancy Reagan

ABD'nin 40. başkanı Ronald Reagan'ın karısıydı. Nancy evlenmeden önce bir aktördü ve tiyatroya bayılırdı. Drama, First Lady pozisyonunda bile belliydi. Çeşitli oyunlara ve müzikallere katılır ve hatta bu tür gösterileri devlet yemeklerinde ya da yabancı saygınlar düzenlediğinde Beyaz Saray'a davet ederdi. Stil duygusu tartışılmaz ve dünyanın en iyi tasarımcılarından bazılarının kıyafetlerini giyiyordu. Bunun için çok eleştirildi ama umursamadı. First Lady olarak iyi görünmek zorunda kaldı.

5. Hillary Clinton (1993 – 2001)

Hillary Clinton

Hillary Clinton'ı şimdiye kadar yaşayan en güçlü First Lady olarak görüyoruz. Korkusuzdur. Hillary Clinton aldatılmanın acısını yaşadı. Eşi Bill Clinton'un, Beyaz Saraydaki çalışanlardan biriyle ilişkisi vardı. Yapması gereken mantıklı şey ondan ayrılmak olsa bile kocası tarafından durduruldu. Bu deneyimi, büyük zirvelere çıkmak için kullandı. O zamandan beri Senatör ve ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.

4. Grace Coolidge (1923 – 1929)

Grace Coolidge

Grace Coolidge, 1923'ten 1929'a kadar First Lady olarak görev yaptı. ABD'nin 30. Başkanı Calvin Coolidge ile evlendi. Çok güzel gözleri vardı ve o kadar parlak bir gülümsemesi vardı ki, en kötü ruh halini bile aydınlatacaktı.

3. Frances Cleveland (1893 – 1897)

Frances Cleveland

Görevdeki en genç First Lady'di. Hepimiz gençlerin her zaman sıcak ve atak olduğunu biliyoruz ve kocası Grover Cleveland bu durumu çok iyi kullandı. Çok etkileyiciydi ve Amerikalılar arasında popülerliğini, ününü kazandı.

2. Jacqueline Kennedy (1961-1963)

Jacqueline Kennedy

Jacqueline'in hoş bir yüzü ve hoş bir gülümsemesi vardı. Bir moda ikonuydu ve kıyafet kombinasyonlarından bazıları hala kullanılıyor. Jacqueline aynı zamanda ata binmeyi çok küçük yaşta öğrenmiş başarılı bir biniciydi.

1. Melania Trump (2016 – …)

Melania Trump

Melania Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anki First Lady'si olan Sloven Amerikalı bir eski model. Slovenya'da doğdu, 2001'de Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı, 2006'da da vatandaşı oldu. Eylül 1998'de New York'ta bir Moda Haftası partisinde Donald Trump'la görüştü. Maples. 2004’te nişanlandıktan sonra, Donald ve Melania 22 Ocak 2005’te evlendiler. Jacqueline Kennedy'den sonra ikinci Katolik First Lady. Ayrıca dünyanın en güzel 30 kadınından da biri.

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