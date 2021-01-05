Amphetamine App Store‘dan kaldırılacak mı?

William C. Gustafson 1 Ocak’ta Reddit ve Github’daki gönderilerde Apple’ın kendisine “amfetamin” kelimesinin kaldırması ve simgeden hapı yok etmesi için iki hafta süre verdiği bildirdi. Gustafson, bunu yapamazsa, Apple’ın 12 Ocak’ta uygulamayı App Store’dan kaldıracağını söyledi. Uygulamanın logosu, bir hapın görüntüsüne sahip.

Apple, uygulamanın 2014‘ten beri mevcut olmasına ve hatta mağazada tanıtılmasına rağmen, uygulamanın adının bazı uyuşturucu kullanımının teşvik edilmesini yasaklayan politikaları ihlal ettiğini iddia etmişti. Gustafson, amfetaminlerin ABD’de yasal olduğunu ve ilacı yüceltmek için hiçbir girişim olmadığını vurgulamıştı. Geliştirici, Apple’ın temyiz sürecinden yararlandı ve Apple, Gustafson’ın amfetamini “metaforik olarak” ve “tıbbi anlamda” referans aldığını söyledi. Anlaşmazlık, birkaç gün içinde sona erdi, ancak yine de App Store yönergeleriyle ilgili bazı sorunlar vurgulandı.

AMPHETAMİNE UYGULAMASI NE İŞE YARIYOR?

Amphetamine, kullanıcıların makinelerini belirli bir süre uyanık tutmalarına yardımcı olan ücretsiz bir Mac uygulamasıdır. 2014 yılında başlatılan uygulama, 432.000‘den fazla kez indirildi ve Mac App Store’da yüksek puan aldı. Uygulama, geçmişte MacRumors tarafından da öne çıkarıldı. Apple, Mac App Store altı yıl geçirdikten sonra aniden Amphetamine’in App Store Yönergelerini ihlal ettiğine karar verdi.

