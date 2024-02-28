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    4. Amsterdam'da mesai saatleri trafiğinin görüntülerini paylaştı! 'Halkın işe yetişme telaşı' diyerek paylaştı... Sosyal medyadan yorum gecikmedi

    Amsterdam'da mesai saatleri trafiğinin görüntülerini paylaştı! 'Halkın işe yetişme telaşı' diyerek paylaştı... Sosyal medyadan yorum gecikmedi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    28.02.2024 15:39
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    Sosyal medyadan Hollanda'nın Amsterdam şehrinde sabah mesai başlangıcındaki trafiğin görüntüsünü paylaşan bir kullanıcı ilgi çekti. Trafiğin en yoğun olan saatlerin görüntüsü kullanıcılar aracılığıyla İstanbul trafiğiyle kıyaslandığında yorum yağmuruna tutuldu.

    Sosyal medyada Amsterdam'da işe gitme saatlerindeki trafiğin paylaşılması kullanıcılar arasında popüler oldu. Görüntüler, "Saatler 08.38’i gösteriyor. Amsterdam halkının işe yetişme telaşı… Kaos, gerginlik, stress dolu dakikaların yaşandığı sabah saatleri.." notuyla paylaşıldı.

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    Görüntülerde bisikletleriyle işe gitmeye çalışanlarla birlikte aralarından arabalarıyla geçenler yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları görüntüleri İstanbul trafiğiyle kıyaslayınca ortaya eğlenceli yorumlar çıktı.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bir de İstanbul'un sabah saatlerini görsünler. Sadece yaşayan bilir" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İzlerken tansiyonum çıktı" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben gerildim" dedi.

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    Hollanda Amsterdam trafik
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