Ana de Armas göğüs dekoltesiyle büyüledi! Güzelliğiyle Oscar'a damga vurdu

2023 Oscar Ödül Töreni'nde iddialı kostümler, dekolteler yine geceye damga vurdu. En İyi Kadın Oyuncu adayları arasında gösterilen Ana de Armas ise güzelliği ve sadeliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Işıltılı ve göğüs dekolteli elbisesi ile bakana bir daha baktıran Armas gecenin en sade isimlerindendi.

Ana de Armas, 30 Nisan 1988 yılında Küba’da doğdu.

14 yaşındayken Havana Ulusal Tiyatro Okulu’ndan eğitim alan Armas, 16 yaşında Manuel Gutiérrez Aragón’un yönetmen koltuğunda oturduğu Una rosa de Francia filmi ile sinema dünyasına adım attı.

2014 yılında Los Angeles’a taşınan ve kariyerine Hollywood filmlerinde devam eden oyuncu, “Vurguncular”, “Demir Yumruk”, Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı”, gibi yapımlarda rol aldı.



