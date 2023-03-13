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Ana de Armas göğüs dekoltesiyle büyüledi! Güzelliğiyle Oscar'a damga vurdu

13.03.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oscar Ödülleri dün gece Los Angeles'taki Dolby Theatre'da yapılan törenle sahiplerini buldu. Törene ünlü isimlerin kostümleri damga vurdu. 2023 Ocsar Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu adayları arasında yer alan Ana de Armas göğüs dekoltesi ve güzelliğiyle adeta görenleri büyüledi.

Ana de Armas göğüs dekoltesiyle büyüledi! Güzelliğiyle Oscar'a damga vurdu

2023 Oscar Ödül Töreni'nde iddialı kostümler, dekolteler yine geceye damga vurdu. En İyi Kadın Oyuncu adayları arasında gösterilen Ana de Armas ise güzelliği ve sadeliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Işıltılı ve göğüs dekolteli elbisesi ile bakana bir daha baktıran Armas gecenin en sade isimlerindendi.

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Ana de Armas, 30 Nisan 1988 yılında Küba’da doğdu.

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14 yaşındayken Havana Ulusal Tiyatro Okulu’ndan eğitim alan Armas, 16 yaşında Manuel Gutiérrez Aragón’un yönetmen koltuğunda oturduğu Una rosa de Francia filmi ile sinema dünyasına adım attı.

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2014 yılında Los Angeles’a taşınan ve kariyerine Hollywood filmlerinde devam eden oyuncu, “Vurguncular”, “Demir Yumruk”, Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı”, gibi yapımlarda rol aldı.

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