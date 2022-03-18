HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Ananasa bakışınız değişecek: Kalp, diyabet ve kansere karşı etkili... Ananasın etkileyici faydaları!

Ananasa bakışınız değişecek: Kalp, diyabet ve kansere karşı etkili... Ananasın etkileyici faydaları!

18.03.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ananas inanılmaz derecede lezzetli ve bir o kadar da faydalı bir tropikal meyvedir. Ananas antioksidanlar, iltihaplanmaya ve hastalıklara karşı koruma sağlayan enzimlerle doludur. Avokado genellikle çiğ olarak yense de çeşitli şekillerde pişirilerek ve ızgara edilerek de tüketilebilir. Ananas sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlar, bağışıklığı güçlendirir ve başta ameliyat yaraları olmak üzere yaraları iyileştirmede ciddi etkileri vardır.

Ananasa bakışınız değişecek: Kalp, diyabet ve kansere karşı etkili... Ananasın etkileyici faydaları!

Ananas, dünyanın en lezzetli meyvelerinden biridir. Güney Amerika kökenli bu dışı değişik görünümlü için tatlı mı tatlı tropikal meyve ananas faydalarıyla da ön plana çıkıyor. Erken dönem Avrupalı sömürgeciler tarafından bir çam kozalağına benzerliğinden dolayı bu isim verilmiştir. Yaraları iyileştirmekten sindirim sisteminin düzgün çalışmasına olan pozitif etkisi, bağışıklığı güçlendirmesinden kanser riskine azaltmasına ananasın bilmediğiniz etkileyici faydaları.

ANANASIN FAYDALARI

Kalorisi düşük olan ananas, C vitamini, manganez, folat ve potasyumun yanı sıra fosfor, çinko, kalsiyum, A ve K vitaminleri ile doludur. Ananas özellikle C vitamini ve manganez açısından zengindir.

iStock-869246292

Ananas sadece besin açısından zengin olmakla kalmaz, aynı zamanda antioksidanlarla yüklüdür.

Hücre hasarına neden olan kararsız moleküller ve genellikle kronik iltihaplanma, zayıflamış bağışıklık sağlığı, kalp hastalığı, diyabet ve bazı kanserlere neden olan oksidatif stresi baskılar. Ananas, özellikle flavonoidler ve fenolik bileşikler adı verilen antioksidanlar açısından zengindir.

İbn-i Sina yüz yıllar önce reçeteyi yazdı: Sürün, sarın, bekleyin! Bakın ne işe yarıyorİbn-i Sina yüz yıllar önce reçeteyi yazdı: Sürün, sarın, bekleyin! Bakın ne işe yarıyor

Ananas et yemeklerinin sindirimini kolaylaştırabilecek bromelain adı verilen bir grup sindirim enzimi içerir. Özellikle pankreasın yeterli sindirim enzimi üretemediği pankreas yetmezliği olan kişiler için yararlıdır.

ANANAS KANSER RİSKİNİ AZALTIR

Kanser, kontrolsüz hücre büyümesi ile karakterize kronik bir hastalıktır. Progresyonu genellikle oksidatif stres ve kronik inflamasyonla bağlantılıdır. Birkaç çalışma, ananas ve bromelain dahil bileşiklerinin, oksidatif stresi en aza indirerek ve iltihabı azaltarak kanser riskini azaltabileceğini belirtmektedir. Bazı araştırmalar, bromelainin halihazırda gelişmiş kanserin tedavisine de yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Yaraları iyileştirir, kanseri durdurur, nefes almayı rahatlatır... Kekik yağı nedir, kekik yağının faydaları nelerdir?Yaraları iyileştirir, kanseri durdurur, nefes almayı rahatlatır... Kekik yağı nedir, kekik yağının faydaları nelerdir?

Ananas yüzyıllardır geleneksel tıpta kullanılmaktadır. Bağışıklığı topluca iyileştirebilen ve iltihabı azaltabilen bromelain gibi çok çeşitli vitaminler, mineraller ve enzimler içerirler. Kronik sinüziti iyileştirir.

COVID-19'A KARŞI ETKİLİ

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, ananasın içerdiği tek başına ve diğer bileşiklerle kombinasyonu bromelain takviyelerinin COVID-19 semptomlarını azaltmaya ve ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini bile bulmuştur.

AĞRILARA KARŞI ETKİLİDİR

Ananasın içinde bulunun Bromelain'in anti-inflamatuar özellikleri, inflamatuar artriti olanlar için ağrı kesici sağlayabilir. Bir çalışma, bromelain takviyelerinin beldeki osteoartriti hafifletmede normal ağrı tedavisi kadar etkili olduğunu buldu.

iStock-934330238

Osteoartritli kişilerde yapılan başka bir çalışmada, bromelain içeren bir sindirim enzimi takviyesi, ağrıyı yaygın artrit ilaçları kadar etkili bir şekilde hafifletmeye yardımcı oldu.

Ananasın içinde bulunan bromelainin diş ve cilt prosedürleri de dahil olmak üzere ameliyattan sonra sıklıkla meydana gelen iltihaplanma, şişme, morarma ve ağrıyı azaltabileceğini göstermiştir. Aynı şekilde inflamasyon belirtilerini de azaltabilir.

Ananas, anti-inflamatuar özellikleri, yorucu egzersizden sonra iyileşmeye de yardımcı olabilir.

Bu çorbayı içen hastalanmıyor! Adeta gençlik iksiri: Kelle paça çorbası faydaları, kelle paça çorbası tarifi! Kelle paça nasıl yapılır?Bu çorbayı içen hastalanmıyor! Adeta gençlik iksiri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çoklu organ yetmezliğine neden oluyor! Aşısı da yok ilacı daÇoklu organ yetmezliğine neden oluyor! Aşısı da yok ilacı da
Kanı temizler, kolesterolü düşürür, gençleştirir...Kanı temizler, kolesterolü düşürür, gençleştirir...
Dünyayı heyecanlandıran açıklama Türkiye'den geldi! "Umudumuz arttı"Dünyayı heyecanlandıran açıklama Türkiye'den geldi! "Umudumuz arttı"
Anahtar Kelimeler:
kanser
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrete 850 TL zam mı geliyor?

Asgari ücrete 850 TL zam mı geliyor?

Tüm polisleri ilgilendiriyor! Maaşlara ilave ödeme yatacak

Tüm polisleri ilgilendiriyor! Maaşlara ilave ödeme yatacak

Ne Kiev, ne de Harkov... Rusya bugün orayı vurdu

Ne Kiev, ne de Harkov... Rusya bugün orayı vurdu

Ukrayna'dan sonra 3 ülkeye mi saldıracak?

Ukrayna'dan sonra 3 ülkeye mi saldıracak?

Son seçim anketinde dikkat çeken AK Parti-CHP detayı!

Son seçim anketinde dikkat çeken AK Parti-CHP detayı!

Canlı yayında flaş sözler: "İmamoğlu'na olan teveccüh farklı"

Canlı yayında flaş sözler: "İmamoğlu'na olan teveccüh farklı"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.