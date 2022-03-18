Ananasa bakışınız değişecek: Kalp, diyabet ve kansere karşı etkili... Ananasın etkileyici faydaları!

Ananas, dünyanın en lezzetli meyvelerinden biridir. Güney Amerika kökenli bu dışı değişik görünümlü için tatlı mı tatlı tropikal meyve ananas faydalarıyla da ön plana çıkıyor. Erken dönem Avrupalı sömürgeciler tarafından bir çam kozalağına benzerliğinden dolayı bu isim verilmiştir. Yaraları iyileştirmekten sindirim sisteminin düzgün çalışmasına olan pozitif etkisi, bağışıklığı güçlendirmesinden kanser riskine azaltmasına ananasın bilmediğiniz etkileyici faydaları.

ANANASIN FAYDALARI

Kalorisi düşük olan ananas, C vitamini, manganez, folat ve potasyumun yanı sıra fosfor, çinko, kalsiyum, A ve K vitaminleri ile doludur. Ananas özellikle C vitamini ve manganez açısından zengindir.

Ananas sadece besin açısından zengin olmakla kalmaz, aynı zamanda antioksidanlarla yüklüdür.

Hücre hasarına neden olan kararsız moleküller ve genellikle kronik iltihaplanma, zayıflamış bağışıklık sağlığı, kalp hastalığı, diyabet ve bazı kanserlere neden olan oksidatif stresi baskılar. Ananas, özellikle flavonoidler ve fenolik bileşikler adı verilen antioksidanlar açısından zengindir.

Ananas et yemeklerinin sindirimini kolaylaştırabilecek bromelain adı verilen bir grup sindirim enzimi içerir. Özellikle pankreasın yeterli sindirim enzimi üretemediği pankreas yetmezliği olan kişiler için yararlıdır.

ANANAS KANSER RİSKİNİ AZALTIR

Kanser, kontrolsüz hücre büyümesi ile karakterize kronik bir hastalıktır. Progresyonu genellikle oksidatif stres ve kronik inflamasyonla bağlantılıdır. Birkaç çalışma, ananas ve bromelain dahil bileşiklerinin, oksidatif stresi en aza indirerek ve iltihabı azaltarak kanser riskini azaltabileceğini belirtmektedir. Bazı araştırmalar, bromelainin halihazırda gelişmiş kanserin tedavisine de yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Ananas yüzyıllardır geleneksel tıpta kullanılmaktadır. Bağışıklığı topluca iyileştirebilen ve iltihabı azaltabilen bromelain gibi çok çeşitli vitaminler, mineraller ve enzimler içerirler. Kronik sinüziti iyileştirir.

COVID-19'A KARŞI ETKİLİ

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, ananasın içerdiği tek başına ve diğer bileşiklerle kombinasyonu bromelain takviyelerinin COVID-19 semptomlarını azaltmaya ve ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini bile bulmuştur.

AĞRILARA KARŞI ETKİLİDİR

Ananasın içinde bulunun Bromelain'in anti-inflamatuar özellikleri, inflamatuar artriti olanlar için ağrı kesici sağlayabilir. Bir çalışma, bromelain takviyelerinin beldeki osteoartriti hafifletmede normal ağrı tedavisi kadar etkili olduğunu buldu.

Osteoartritli kişilerde yapılan başka bir çalışmada, bromelain içeren bir sindirim enzimi takviyesi, ağrıyı yaygın artrit ilaçları kadar etkili bir şekilde hafifletmeye yardımcı oldu.

Ananasın içinde bulunan bromelainin diş ve cilt prosedürleri de dahil olmak üzere ameliyattan sonra sıklıkla meydana gelen iltihaplanma, şişme, morarma ve ağrıyı azaltabileceğini göstermiştir. Aynı şekilde inflamasyon belirtilerini de azaltabilir.

Ananas, anti-inflamatuar özellikleri, yorucu egzersizden sonra iyileşmeye de yardımcı olabilir.



