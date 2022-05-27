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Andy Fletcher kimdir? Depeche Mode'un kurucusu Andy Fletcher neden öldü? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

27.05.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Andy Fletcher 26 Mayıs Perşembe günü hayata gözlerini yumdu. 1980 yılında Basildon'da Depeche Mode isimli müzik grubunu kuran ünlü ismin hayatını kaybetmesi sevenlerini üzdü. Peki Andy Fletcher kimdir? Depeche Mode'un kurucusu Andy Fletcher neden öldü? Kaç yaşında hayatını kaybetti? Detaylar haberimizde...

Andy Fletcher kimdir? Depeche Mode'un kurucusu Andy Fletcher neden öldü? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

Andy Fletcher yaşamını yitirdi. Depeche Mode'un kurucusunun ölüm haberi ülkesinde büyük yankı uyandırdı. Vatandaşlar internette; Andy Fletcher kimdir? Depeche Mode'un kurucusu Andy Fletcher neden öldü? Kaç yaşında hayatını kaybetti? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Depeche Mode adlı müzik grubunun kurucusunun hayatı ve biyografisi haberimizde...

ANDY FLETCHER KİMDİR?

Andy Fletcher ya da tam adıyla Andrew John Leonard Fletcher; 8 Temmuz 1961 yılında Nottingham, Birleşik Krallık'ta dünyaya geldi.

Andy Fletcher, Depeche Mode isimli müzik grubunun hem kurucusu hem klavyecisiydi.

4 çocuklu bir ailenin evladı olan Andy Fletcher, Punkın zirvede olduğu dönemde 19 yaşında Depeche Mode müzik grubunu kurdu.

Martin Gore, Dave Grahan ve Vince Clarke ile grubu tamamladı. Clarke, bir yıl sonra gruptan ayrıldı. Grupla bugüne kadar 13 ödül kazanıp, 41 ödüle aday gösterildi. Grup birden fazla Grammy Müzik Ödülü adayı olmuştur.

Andy Fletcher, Grainne ile 30 yıldır evliydi. Çiftin iki çocuğu bulunuyordu.

ANDY FLETCHER NEDEN ÖLDÜ?

Andy Fletcher, doğal nedenlerle evinde yaşamını yitirdi.

ANDY FLETCHER KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Andy Fletcher, 60 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü ismin ölümü, sevenleri ve hayranlarını üzdü.

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