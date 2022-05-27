Andy Fletcher kimdir? Depeche Mode'un kurucusu Andy Fletcher neden öldü? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

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ANDY FLETCHER KİMDİR?

Andy Fletcher ya da tam adıyla Andrew John Leonard Fletcher; 8 Temmuz 1961 yılında Nottingham, Birleşik Krallık'ta dünyaya geldi.

Andy Fletcher, Depeche Mode isimli müzik grubunun hem kurucusu hem klavyecisiydi.

4 çocuklu bir ailenin evladı olan Andy Fletcher, Punkın zirvede olduğu dönemde 19 yaşında Depeche Mode müzik grubunu kurdu.

Martin Gore, Dave Grahan ve Vince Clarke ile grubu tamamladı. Clarke, bir yıl sonra gruptan ayrıldı. Grupla bugüne kadar 13 ödül kazanıp, 41 ödüle aday gösterildi. Grup birden fazla Grammy Müzik Ödülü adayı olmuştur.

Andy Fletcher, Grainne ile 30 yıldır evliydi. Çiftin iki çocuğu bulunuyordu.

ANDY FLETCHER NEDEN ÖLDÜ?

Andy Fletcher, doğal nedenlerle evinde yaşamını yitirdi.

ANDY FLETCHER KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Andy Fletcher, 60 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü ismin ölümü, sevenleri ve hayranlarını üzdü.

