Angelina Jolie, dört yıl aradan sonra işinin başına dönüyor

Angelina Jolie, İngiliz savaş fotoğrafçısı Don McCullin hakkında, aynı adlı otobiyografisine dayanan bir biyografi filmi olan "Unreasonable Behaviour"ı yönetecek. Angelina Jolie son olarak, Kamboçya'nın Kızıl Kmerler döneminde geçen dram filmi First They Killed My Father adlı filmi yönetti. Filmin hem yönetmenliğini yaptı hem de senaryosunu Loung Ung ile birlikte yazdı.

ANGELİNA JOLİE’DEN İLK AÇIKLAMA

Senaryosunu BAFTA adayı senarist Gregory Burke’ın kaleme alacağı film için Angelina Jolie şu açıklamayı yaptı:

"Don McCullin'in hayatını filme alma şansına sahip olduğum için çok mutluyum. Korkusuzluk ve insanlığın eşsiz birleşimine, savaşın gerçeğine tanık olmaya olan tutkusuna ve sonuçlarına katlananlara karşı duyduğu saygısından etkilendim. Bir film yapmayı umuyoruz. Don’un fotoğrafçılığı, tanık olduğu olağanüstü insanlar ve olaylar, gazetecilikte benzersiz bir dönemin yükseliş ve düşüşü hakkında tavizsiz bir hikaye." dedi.