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ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ: 10 Kasım Anıtkabir saat kaçta açılıyor, kapanıyor?

09.11.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anıtkabir ziyaret saatleri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde yurt genelinde anma etkinlikleri düzenlenecek ve büyük özlem sevgiyle anılacak. Peki, 10 Kasım Anıtkabir saat kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte konuya ilişkin detaylar ve 10 Kasım'da Anıtkabir ziyaret saatleri...

ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ: 10 Kasım Anıtkabir saat kaçta açılıyor, kapanıyor?

10 Kasım'da Anıtkabir'in saat kaçta açılıp, kapanacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk bundan 84 yıl önce ebediyete intikal etti. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'de birçok anma etkinlikleri gerçekleştirilecek. İşte 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri...

ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

Anıtkabir ziyaret saatleri ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada 01 Kasım - 31 Ocak tarihleri arasında ise açılış saati 09:00, kapanış saati 16:00 olarak belirtildi.

10-kasım

10 KASIM’IN ANLAMI VE ÖNEMİ

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’nda her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti. Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olması gereken Atatürk’ün ölümü halkı da derin yasa boğdu.

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Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor.

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Resimli 10 Kasım mesajları! Resimli 10 Kasım mesajları!
10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı İstanbul'da nerede yapılacak? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı İstanbul'da nerede yapılacak?

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