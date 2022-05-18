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Ankara'da kan donduran vahşet! 2,5 yaşındaki Kadir'i döverek öldürdüğü öne sürülen babasının ifadesi ortaya çıktı

18.05.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da kan donduran bir olay yaşandı. Onur G.'nin (30) oğlu Kadir G.'yi (2,5) döverek öldürdüğü iddia edildi. Gözaltına alınan Onur G. , emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Onur G.'nin polise verdiği ifadesi de ortaya çıktı. Onur G.'nin ifadesinde, "Çocuğumu öldürmedim, duvardan düştü" dediği öğrenildi. İşte dehşete düşüren olayın detayları!

Ankara'da kan donduran vahşet! 2,5 yaşındaki Kadir'i döverek öldürdüğü öne sürülen babasının ifadesi ortaya çıktı

Ankara'nın Altındağ ilçesi Kale Mahallesi'nde önceki gece meydana gelen olayda, cezaevinden yeni çıkan ve eşinden 6 ay önce boşanan Onur G., iddiaya göre, tutukluyken dünyaya gelen oğlu Kadir'i dövdü.

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Onur G., sabah olduğunda Kadir'i fenalaştığı ve balkondan düştüğü iddiasıyla hastaneye götürdü. Onur G.'nin hastanede bırakıp ayrıldığı Kadir, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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Çocuğun ölümünün şüpheli bulunmasıyla polis, Onur G.'yi gözaltına aldı. Mahalleli ise Onur G.'ye, polis tarafından evden çıkarılırken linç girişiminde bulundu.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur G., polise verdiği ifadede, "Ben çocuğumu öldürmedim. Evin balkon gibi olan bölümündeki duvardan düştü. Fenalaşınca da hastaneye götürüp, bıraktım sonra da eve döndüm" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ankara
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