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  4. Ankara'da korkunç kaza! Makas atan otomobil ortadan ikiye bölündü: 1 ölü, 10 yaralı

Ankara'da korkunç kaza! Makas atan otomobil ortadan ikiye bölündü: 1 ölü, 10 yaralı

18.07.2021 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da Samsun yolu Lalahan mevkiinde makas atarak seyreden sürücünün kontrolünden çıkan otomobil ikiye bölündü. İkiye bölünen aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken kazada 10 kişi ise yaralandı.

Ankara'da korkunç kaza! Makas atan otomobil ortadan ikiye bölündü: 1 ölü, 10 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Samsun yolu üzerinden Ankara istikametine seyir halinde olan ve iddiaya göre diğer araçlara makas atarak ilerleyen otomobil bir anda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

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ORTADAN İKİYE BÖLÜNDÜ

O sırada seyir halinde olan önündeki araca vurduktan sonra karşı şeride geçen araç, ters istikametten gelen araçlara da vurduktan sonra ortadan ikiye bölündü.

1 ÖLÜ, 10 YARALI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Makas atan aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, 1’i ağır 10 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara
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