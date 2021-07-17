Başakşehir'de feci kaza! Genç kıza motokurye çarptı

Feci kaza, geçen çarşamba saat 16.00 sıralarında Gölet Mevkii'nde meydana geldi. Zehra Yaren Sönmez, bir kız arkadaşı ile yolun karşısına geçmek için bir süre bekledi. Sönmez'e geçtiği sırada motosikletli kurye çarptı.

HASTANEYE KIRILDI

Yol kenarına götürülen Sönmez, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sönmez'in dişlerinde kırıklar olduğu belirtildi. Polis, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek kaçan motosikletliyi tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

(DHA)

