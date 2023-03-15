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  4. Ankara'da şaşırtan görüntü! Evi alev alev yanarken balkonda içki içmeye devam etti

Ankara'da şaşırtan görüntü! Evi alev alev yanarken balkonda içki içmeye devam etti

15.03.2023 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, bir apartmanda çıkan yangında ilginç anlar yaşandı. Apartmanın 2'nci katındaki evi yanan kişi balkona çıkıp içki içmeye devam ederken, o anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Ankara'da şaşırtan görüntü! Evi alev alev yanarken balkonda içki içmeye devam etti

Ankara'daki olay, saat 19.00 sıralarında Gölbaşı ilçesi Şafak Mahallesi'nde meydana geldi. 843'üncü Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2'nci katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EVİ YANARKEN, BALKONDA ALKOL ALMAYA DEVAM ETTİ

Kimliği tespit edilemeyen alkollü kişi, evin yanmasına aldırış etmeden, balkona çıkarak içki içmeye devam etti. Çevredeki vatandaşlar alkollü kişiyi aşağı atlaması için ikna etmeye çalışırken, o anlar ise vatandaş kamerasına yansıdı.
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Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)
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