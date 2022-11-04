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  4. Ankara'da uyuşturucu tacirlerine darbe! Binlerce hap ele geçirildi

Ankara'da uyuşturucu tacirlerine darbe! Binlerce hap ele geçirildi

04.11.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde uyuşturucu tacirlerine darbe vuruldu. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 bin 472 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ankara'da uyuşturucu tacirlerine darbe! Binlerce hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 bin 472 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 03.11.2022 günü Yenimahalle ilçesinde yapılan çalışmalarda T.C.K 188 suçundan 1 şahıs yakalanmış, 5 bin 320 adet Galara uyuşturucu hap, 5 bin 152 adet Regapen uyuşturucu hap, olmak üzere 10 bin 472 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Olayla ilgili gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı" denildi. (DHA)

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Ankara uyuşturucu operasyonu

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