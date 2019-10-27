Ankara'da yük asansörü 3. kattan yere düştü: 1’i ağır 3 yaralı

Kaza, saat 08.30 sularında Çankaya ilçesi İncesu Mahallesi Mahmut Esat Bozkurt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işçiler Hacı K., Hasan K. ve Hacı A. binanın dış cephe ısı yalıtım kaplamasını yapmak için platform asansörüne kullanacakları malzemeleri yükleyerek bindiler. Binanın 3. katına gelen 3 işçi, iddiaya göre asansörün frenleme mekanizmasının bozulması nedeniyle yaklaşık 15 metre yükseklikten yük asansörü ile birlikte aşağıya düştü.

ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ



Düşmenin şiddetiyle bulundukları yerde hareketsiz kalan işçileri gören vatandaşlar, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralanan işçilere olay yerinde ilk müdahalesini yapan sağlık ekipleri, yaralıları çevrede bulunan hastanelere sevk etti. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Öte yandan diğer işçilerin çalışmaya devam etmesi dikkat çekti.

Kaynak: İHA

