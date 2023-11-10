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  4. Ankara kulislerini hareketlendirecek görüntü! Akşener ile Bahçeli aynı karede! Özgür Özel: Meral Hanım'la merhabalaşamadık…

Ankara kulislerini hareketlendirecek görüntü! Akşener ile Bahçeli aynı karede! Özgür Özel: Meral Hanım'la merhabalaşamadık…

10.11.2023 15:46 | Son Güncelleme:
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda olduğu gibi 10 Kasım’da da kameralara birlikte poz verdi. Bu kez iki lider arasında yaşanan sohbetin bir öncekine göre daha da uzun olduğu dikkatlerden kaçmadı. Törenin ardından CHP lideri Özgür Özel’in de ‘Meral Akşener ile merhabalaşamadık’ açıklaması Ankara kulislerinde gündem yarattı. İşte çok konuşulacak o haberin detayları…

Ankara kulislerini hareketlendirecek görüntü! Akşener ile Bahçeli aynı karede! Özgür Özel: Meral Hanım'la merhabalaşamadık…

MHP lideri Devlet Bahçeli ile İYİ Parti lideri Meral Akşener 29 Ekim’in ardından 10 Kasım’da da Anıtkabir’de yan yana yürüdüler. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anmalarının ardından da iki lider merdivenden de yan yana indi. 29 Ekim’e göre bu sefer birlikte edilen sohbetin de yürünen mesafenin de daha uzun olması ise dikkat çekti.

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Sohbet sırasında ne dedikleri duyulmadı ancak Akşener’in konuştuğu anlarda eliyle ağzını kapattığı görüldü. Yürümeye devam ederken sohbet sürdü. Sohbetin devamında Akşener konuştukları anlaşılmasın diye ikinci kez elini ağzına götürdü. Bahçeli ise Akşener’in söylediklerine tebessüm ederek karşılık verdi. Merdivenlerden indikten sonra iki lider el sıkışarak ayrıldı. Akşener’in ardından diğer İYİ Partili kurmayların da Bahçeli ile tokalaştıkları görüldü.

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ANKARA KULİSLERİ BU GÖRÜNTÜLERİ KONUŞACAK

İki aynı siyasi gelenekten gelen Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kimi zaman aralarında ayrı görüşler yaşansa da son olarak Bahçeli’nin yaptığı ‘geri dön’ çağrıları ile “acaba yeniden bir araya gelebilirler mi” tartışmalarına neden olmuşlardı. Ankara’nın siyaset gündeminde sürekli yükselen tansiyonun ardından verilen bu görüntü siyasette rüzgarın bir anda tersten esebileceğini de hatırlattı.

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ÖZGÜR ÖZEL İSE ‘MERAL HANIMLA MERHABALAŞAMADIK, ÜZÜLDÜM’ DEDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den ise törenin ardından dikkat çeken bir Meral Akşener açıklaması geldi. Törende, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşme imkanı bulamadığını belirten Özel, şunları kaydetti:

"Meral Hanım'la merhabalaşamadık, ondan dolayı üzüldüm ama Devlet Bey'le merhabalaştık. Tabii 10 Kasım olduğu için bir matem günü... Cumhuriyet'in 100. yılında, bu büyük matemde böylesi siyasi parti rekabetlerinin olmadığı bir ortamdayız. Ata'nın huzurunda bir siyasi rekabet olmaz. Biz CHP olarak, muhalefet etmenin sorumluluğu içinde davranacağız. Ana muhalefet partisi olmanın sorumluluğu ve önümüzdeki dönem devleti yönetecek namzet parti olarak da devletin tüm kademeleriyle hak ettikleri saygı ve ilgi çerçevesinde temaslarımız olacak. CHP'ye saygılı davranan herkes aynı saygıyı görecektir."

3-ekim

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