HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara Üniversitesi'nde 'İnek Bayramı' gerginliği! Rektörlükten açıklama

Ankara Üniversitesi'nde 'İnek Bayramı' gerginliği! Rektörlükten açıklama

16.05.2022 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Üniversitesi'nde geçtiğimiz perşembe günü 1930'lardan bu yana yapılan 'İnek Bayramı' gösterisinde öğrenciler arasında gerginlik yaşanmış, bir öğrencinin temsilen imam kılığına girmesi bazı öğrencilerin tepkisini çekmişti. Söz konusu olayla ilgili olarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü hem disiplin hem de adli inceleme başlatıldığını duyurdu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki bazı öğrenciler, geçtiğimiz perşembe günü düzenlenen ve okulda gelenek haline gelen cübbe ve sarık giyilerek yapılan “İnek Bayramı' etkinliğine tepki göstermişti.

1

"HADSİZLER KİMSİNİZ SİZ"

Gösterinin yapıldığı salonda öğrencilerin bazıları geleneğin devam etmesi gerektiğini savunurken bazı öğrenciler İslami değerlerle alay edildiği için "İnek Bayramının' yapılmaması gerektiğini savunmuştu. Öğrencilerin bazıları "Hadsizler, kimsiniz siz" sözleriyle tepki gösterirken gerginlik itiraz eden öğrencilerin dışarıya çıkarılmasıyla sonlanmıştı.

REKTÖRLÜKTEN AÇIKLAMA

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden söz konusu olayla ilgili olarak açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Perşembe günü (12.05.2022) Siyasal Bilgiler Fakültesinde düzenlenen etkinlik esnasında fakültemiz ve üniversitemiz ilkeleri ile bağdaşmayan ve asla tasvip edilemeyecek olay ile ilgili olarak hem disiplin hem de adli inceleme başlatılmış olup sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korku dolu anlar! LPG’li otomobil alev alev yandıKorku dolu anlar! LPG’li otomobil alev alev yandı
Rusya 'vururuz' demişti! Finlandiya'dan flaş NATO kararıRusya 'vururuz' demişti! Finlandiya'dan flaş NATO kararı
Mars'taki "gizemli kapı" dünyayı salladı! İşte arkasındaki gerçekMars'taki "gizemli kapı" dünyayı salladı! İşte arkasındaki gerçek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin en büyüğü olacak! İş makineleri alana getirildi

Türkiye'nin en büyüğü olacak! İş makineleri alana getirildi

Marmaray'da Fenerbahçe - Trabzonspor kavgası! Yumruklar, tekmeler...

Marmaray'da Fenerbahçe - Trabzonspor kavgası! Yumruklar, tekmeler...

Kendi kalesine şut çekti ve topu ağlara gönderdi!

Kendi kalesine şut çekti ve topu ağlara gönderdi!

Korkutan açıklama: Yanmayı durdurmak imkansız

Korkutan açıklama: Yanmayı durdurmak imkansız

İsveç'ten flaş Türkiye kararı! NATO üyeliği için kritik hamle

İsveç'ten flaş Türkiye kararı! NATO üyeliği için kritik hamle

Kimseye aldırış etmediler! Kameraya yakalandılar

Kimseye aldırış etmediler! Kameraya yakalandılar

İlginizi Çekebilir

Her satırı kan dondurdu! Elektrikli testereyle parçalara ayırdı

Her satırı kan dondurdu! Elektrikli testereyle parçalara ayırdı

Anaokuldan gelen hediyeyi görünce inanmadı! “Bu ne?”

Anaokuldan gelen hediyeyi görünce inanmadı! “Bu ne?”

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Önce hastanelik etti! Dayanamadı hastaneye götürdü

Önce hastanelik etti! Dayanamadı hastaneye götürdü

Banyo yapmadığını söyledi! “Kocam buna aldırmıyor”

Banyo yapmadığını söyledi! “Kocam buna aldırmıyor”

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.