Ankara Üniversitesi'nde 'İnek Bayramı' gerginliği! Rektörlükten açıklama

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki bazı öğrenciler, geçtiğimiz perşembe günü düzenlenen ve okulda gelenek haline gelen cübbe ve sarık giyilerek yapılan “İnek Bayramı' etkinliğine tepki göstermişti.

"HADSİZLER KİMSİNİZ SİZ"

Gösterinin yapıldığı salonda öğrencilerin bazıları geleneğin devam etmesi gerektiğini savunurken bazı öğrenciler İslami değerlerle alay edildiği için "İnek Bayramının' yapılmaması gerektiğini savunmuştu. Öğrencilerin bazıları "Hadsizler, kimsiniz siz" sözleriyle tepki gösterirken gerginlik itiraz eden öğrencilerin dışarıya çıkarılmasıyla sonlanmıştı.

REKTÖRLÜKTEN AÇIKLAMA

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden söz konusu olayla ilgili olarak açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Perşembe günü (12.05.2022) Siyasal Bilgiler Fakültesinde düzenlenen etkinlik esnasında fakültemiz ve üniversitemiz ilkeleri ile bağdaşmayan ve asla tasvip edilemeyecek olay ile ilgili olarak hem disiplin hem de adli inceleme başlatılmış olup sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır."



