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  4. Ankara'da sahte içki imalatı için hazırlanan yaklaşık 35 ton etil alkol ele geçirildi

Ankara'da sahte içki imalatı için hazırlanan yaklaşık 35 ton etil alkol ele geçirildi

27.06.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramankazan ilçesinde 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, imalat yapılan depo mühürlendi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, bir depoya düzenlenen baskında sahte içki imalatında kullanılmak üzere hazırlanan yaklaşık 35 ton etil alkol ele geçirildi.

Şehir dışından getirilen metil alkolün sahte içki imalatında kullanılması için etil alkole çevrilerek başta eğlence mekanları olmak üzere piyasaya sürüleceği bilgisini alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramankazan'da bir depoyu takibe aldı.

İki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, depoya baskın düzenledi. Operasyonda 34 bin 438 litre etil alkolün yanı sıra, dönüştürme işlemi için kullanılan büyük plastik depo, pet şişe ve bidonlar ele geçirildi. Operasyonun ardından depo mühürlendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan R.Y.A ve S.A hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

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