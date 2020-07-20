Anne karnındaki bebeğe neden kan verilir?

Anne karnındaki bebeğin kansız kalmasına neden olabilecek birçok sebep vardır. Anne karnındaki bebekte, eritrosit olarak adlandırdığımız hücreler, anneden oksijeni almak için bebeğin kanında dolanırlar. Bu hücrelerin bazen anneden kaynaklı (enfeksiyon, Rh Rh uyuşmazlığı gibi), bazen ise bebek kaynaklı (Kan hastalıkları ve tümörler gibi sebeplerle yıkılarak miktarı azalabilir, bu da bebekte kansızlığa sebep olabilir. Kansızlığa Sebep Olan Faktörler Anne karnındaki bebekte kansızlığa sebep olabilecek faktörlerin birden fazla olduğunu belirten Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Ekiz bu faktörleri sıraladı: Bebekteki Bazı Hastalıklar Bebeğin kan üretimindeki yetersizliğe bağlı hastalıklar olabilir. Bunların içerisinde anne karnındaki bebeğin kemik iliği hastalıkları sayılabilir. Bebeğin Kan Hücrelerinin Yıkılımına Neden Olan Durumlar Yapılmış kan hücrelerinin yıkılmasına sebep olacak faktörlerdendir. Annenin kanındaki savunma hücreleri bebeğin kanını yabancı olarak algılar ve saldırıya geçer. Yani anneden geçen antikorlarla bebeğin kan hücrelerinin yıkımı gerçekleşebilir. Kan uyuşmazlıklarının içerisinde en sık bilineni, Rh Rh uyuşmazlığıdır. Ancak birçok alt uyuşmazlık tipi vardır. Diğer eritrositlerin yıkımına sebep olabilecek hastalıklarda aynı tabloya neden olabilir. Örneğin; bebekte bir damarsal problem veya teratom gibi bir tümör varlığında kan hücreleri o damarların içerisinden geçerken de yıkılıp bebekte kansızlığa sebep olabilir.

Enfeksiyon Hastalıkları Diğer en sık görünen sebepler arasında enfeksiyon hastalıkları yer alır. Annede meydana gelebilecek bazı enfeksiyon hastalıkları bebeğe bulaşarak, bebekte kan yapımını durdurabilir. Bunların başında “Parvovirüs B 19” dediğimiz enfeksiyon hastalığı gelmektedir. Ruh Uyuşmazlığı Nedir? Eritrosit denilen hücrelerin azalmasına neden olan birçok etken vardır fakat en çok bilineni RH uyuşmazlığıdır. Rh eritrosit denilen kırmızı kan hücrelerinin kimliğini tanımlayan bir antijendir. RH uyuşmazlığı; anne adayıyla eşi arasındaki kan grubu uyuşmazlığına verilen isimdir. Örneğin anne adayı RH negatif, baba adayı da RH pozitif olduğu zaman, bebeğin kan grubu RH pozitif olabilir. Böyle bir durumda anneden bebeğine geçen, antikor denilen maddeler, bebeğin kan hücrelerinin yıkımına sebep olabilir ve bebek anne karnında kansız olabilir. Bu durumda biz Perinatologlar bebeğin kansız kaldığının araştırılması için “indirekt coombs” olarak adlandırdığımız testi yaparız. İndirekt coombs testinin sonucu negatif çıkarsa ek bir şey yapılmadan takibe devam edilir. Bu test pozitif çıkarsa, annedeki antikorlar oluşmuş ve bebeğe zarar verme ihtimali var demektir. Bu nedenle artık bu gebelikler çok risklidir ve çok yakın takip gerektirir. Bu problemi yaşayan gebelerin takibinin, indirekt coombs testi pozitif saptandıktan sonra bir Perinatolog tarafından yapılması çok önemlidir. Büyük olasılıkla da bu tür gebeliklerde anne karnındaki bebeğe kan verme işlemi yapılır.

Göbek Kordonuna İğne ile Giriliyor… Bu saydığımız sebeplerden hangisi olursa olsun, bebekte kansızlık meydana geldiği zaman, bebeğin yaşama tutunabilmesi için tek çaresi bebeğin damarına girilerek kan verilmesidir. Bu işleme “intrauterin transfüzyon” denir. İntrauterin transfüzyon için, bebeğin kritik seviyeye kadar kansız kalmış olması gerekir. Perinatoloji uzmanı tarafından takip edilen bebeklerde bazı ölçümler yapılarak bebeğin kansız kaldığı, sadece ultrason muayenesi ile anlaşılabilir. Müdahale kararı verildikten sonra bebeğin göbek kordonundaki damarına iğne ile girilerek, öncelikle işlem sırasında ne kadar kansız kaldığını anlamak için bir kan örneği alınır. Bu analiz edilir ve bu analiz sonucunda da bebeğe ne kadar kan verileceği netleştirilir. Bir Kez Yapılan Bir İşlem Değil! Anne karnında kan verilmesi, bir kez yapılan bir işlem değildir. Verilen eritrositlerin, yani kan hücrelerinin ömrü kısa olacağı için, ortalama 2-3 hafta içerisinde tekrar tekrar işlem yapmak gerekebilmektedir. Birden fazla işlem yapılacağı için çok yoğun ve yakın takip gerektirir. Bu hastalık süreci zor bir süreçtir fakat sağlıklı sonuç imkansız değildir. Defalarca kan transfüzyonu yaparak tamamen sağlıklı bir şekilde bebeği kucağımıza alma ihtimalimiz çok yüksektir. Etkin ve başarılı bir tedavi yöntemidir.