Anne karnındaki bebeklerde kalp taramasının önemi nedir?

Anne karnındaki her 100 bebeğin, yaklaşık olarak 5’inde organ gelişiminin yolunda gitmemesi sebebiyle bazı anomaliler ortaya çıkabiliyor.

Fetal kalp anomalilerinin tespiti için risk faktörü olan anneleri seçmek önemli bir aşamadır. Anne adaylarındaki risk faktörlerinin tespitinin aksine, kalp anomalileri olan bebeklerin birçoğunun annesinde tanımlanabilir bir risk faktörü yoktur. Anne karnında ‘Fetal EKO’ adını verdiğimiz, bebeğin kalbinin incelendiği işlem- her bebeğe yapılması gereken önemli bir işlemdir.

Bebeğe Bağlı Risk Faktörleri Nelerdir?

Bebekte herhangi bir başka organ sisteminde anormallik saptanması, kalp anormalliği riskini artırır. Bebeğin kalbinin hızının değişken olması, hızının yavaş ya da hızlı olması da kalp anomalisi riskini artırır.

Rutin muayene sırasında ortaya çıkan bazı bulgular da kalp anomalisi riskini ciddi oranda artırır. Bunların içerisinde en önemlisi artmış ense kalınlığıdır. Ense kalınlığının artması ya da bebekte herhangi bir organda anormallik görülmesi, bebekte Fetal EKO, yani kalp incelemesi yapılması gerekliliğini ortaya çıkarır. İkiz gebeliklerde, özellikle tek yumurta ikizlerinde kalp anomalisi riski önemli oranda artmaktadır.