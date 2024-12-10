Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Anne oğlunun doğumdan 9 ay sonra ismini değiştirmeye karar verdi! "Ben bunu beğenmedim" savunması tepki çekti

Anne oğlunun doğumdan 9 ay sonra ismini değiştirmeye karar verdi! "Ben bunu beğenmedim" savunması tepki çekti

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
10.12.2024 15:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok'ta Molly Bryant kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın erkek bebek sahibi olacağını öğrendiği andan itibaren gerginlik yaşadı. Sevdiği kız isimlerinin bir listesi olmasına rağmen, onu heyecanlandıran bir erkek ismi bulamıyordu. Sonunda Bryant ve eşi taburcu olmadan sadece 3 dakika önce Moravian olarak ikinci isme karar verdiler. Çift çocuklarının doğumundan 9 ay sonra ismi değiştirmek için yasal olarak başvuru yaptıklarını söyledi.

Anne oğlunun doğumdan 9 ay sonra ismini değiştirmeye karar verdi! "Ben bunu beğenmedim" savunması tepki çekti

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio bölgesinde yaşayan 26 yaşındaki Molly Bryant, erkek bebek sahibi olacağını öğrendikten sonra eşiyle isim konusunda uzlaşamadan beklenmedik bir şekilde doğuma girdi. Bryant, 28 saatlik doğum sancısının ve hastanede üç günün ardından, taburcu edilirken bir isim bulmak için sadece beş dakikaları olduğunu söyledi. Çift ilk isim olarak Judah'a karar verdiler, ancak ikinci isim için Bryant'ın kocası, aslında pek tartışmadıkları duygusal bir lakap seçti.

"ONA BENZEMİYORMUŞ GİBİ GELDİ"

12

Seçtikleri ikinci ismin zaman içinde oğullarına uygun olmadığını anladıklarını söyleyen Bryant, "Seçtiğimiz ikinci adı Moravian'dı. Almanya'da yaşıyordum ve Moravya Kilisesi'nin kurulduğu yer olduğu için orası benim için her zaman özel bir yerdi. Ama, bilmiyorum, hiç tutmadı. Ben bunu beğenmedim. Hiç ona benzemiyormuş gibi geldi. Bu yüzden bunu babamın ismine çevirdik. Babam için çok şey ifade ediyordu çünkü ben dört aylık hamileyken kanser teşhisi konmuştu" dedi.

Bryant, oğlunun adını yasal olarak değiştirmek için kapsamlı bir süreçten geçmesi gerektiğini dile getirdi. İlk olarak, yerel şehir ofisine sunduğu çok sayıda belgeyi yazdırdı ve imzaladı. Daha sonra, değişikliğin bir yargıç tarafından onaylanması için 150 dolar ödemek zorunda kaldı. Son adımda ise değişiklik gazetede yayınlandı. Daha sonra oğlunun Sosyal Güvenlik bilgilerini, sigorta kartlarını, banka hesaplarını ve tasarruf hesaplarını güncellemesi gerekti.

"DEĞİŞİMİ ONDAN SAKLAMAYACAĞIM"

Arkadaşlarıyla konuştuktan ve çoğunun benzer durumlar yaşadığını fark ettikten sonra hikayesini TikTok'ta paylaşmaya karar verdiğini ifade eden Bryant, "Artık isimlerin çok önemli olduğunu hissediyorum. Ben de bu değişimi ondan saklamayacağım. Bunun onun hikayesinin bir parçası olmasını seviyorum ve ona bundan bahsetmek istiyorum. İnternette ismini değiştirdiğimizi söyledikten sonra, birçok kişinin aynı şeyi söylediğini duydum" diye konuştu.

İlginizi Çekebilir

Yapışık ikizler ve 1 eş! 'Boşanırlar' dediler ama...

Yapışık ikizler ve 1 eş! 'Boşanırlar' dediler ama...

 Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

 Ünlü yenidoğan doktorundan şeytani plan: "Karımı kaçırana para veriyorum"

Ünlü yenidoğan doktorundan şeytani plan: "Karımı kaçırana para veriyorum"

 Bakıcısının odasına gizli kamera yerleştirdi! Yüzlerce çıplak fotoğraf...

Bakıcısının odasına gizli kamera yerleştirdi! Yüzlerce çıplak fotoğraf...

 Çocuklarını 23. kattaki evlerinin dışında bulunan klimaya oturttu

Çocuklarını 23. kattaki evlerinin dışında bulunan klimaya oturttu
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya bebek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Dakikalar kala Bakan Işıkhan'dan rakam açıklaması

Dakikalar kala Bakan Işıkhan'dan rakam açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler

"Ben bunu beğenmedim" dedi! Oğlunun adını değiştirdi

"Ben bunu beğenmedim" dedi! Oğlunun adını değiştirdi

Tavana bakan müşteriler çığlık çığlığa kaçmaya başladı! Anbean kamerada...

Tavana bakan müşteriler çığlık çığlığa kaçmaya başladı! Anbean kamerada...

Yıllık kazancı 43 milyon dolar! Kadınlara böyle seslendi

Yıllık kazancı 43 milyon dolar! Kadınlara böyle seslendi

Büyük ikramiyeyi kazandı! İlk harcamasında kabusa döndü

Büyük ikramiyeyi kazandı! İlk harcamasında kabusa döndü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.