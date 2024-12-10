Anne oğlunun doğumdan 9 ay sonra ismini değiştirmeye karar verdi! "Ben bunu beğenmedim" savunması tepki çekti

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio bölgesinde yaşayan 26 yaşındaki Molly Bryant, erkek bebek sahibi olacağını öğrendikten sonra eşiyle isim konusunda uzlaşamadan beklenmedik bir şekilde doğuma girdi. Bryant, 28 saatlik doğum sancısının ve hastanede üç günün ardından, taburcu edilirken bir isim bulmak için sadece beş dakikaları olduğunu söyledi. Çift ilk isim olarak Judah'a karar verdiler, ancak ikinci isim için Bryant'ın kocası, aslında pek tartışmadıkları duygusal bir lakap seçti.

"ONA BENZEMİYORMUŞ GİBİ GELDİ"

Seçtikleri ikinci ismin zaman içinde oğullarına uygun olmadığını anladıklarını söyleyen Bryant, "Seçtiğimiz ikinci adı Moravian'dı. Almanya'da yaşıyordum ve Moravya Kilisesi'nin kurulduğu yer olduğu için orası benim için her zaman özel bir yerdi. Ama, bilmiyorum, hiç tutmadı. Ben bunu beğenmedim. Hiç ona benzemiyormuş gibi geldi. Bu yüzden bunu babamın ismine çevirdik. Babam için çok şey ifade ediyordu çünkü ben dört aylık hamileyken kanser teşhisi konmuştu" dedi.

Bryant, oğlunun adını yasal olarak değiştirmek için kapsamlı bir süreçten geçmesi gerektiğini dile getirdi. İlk olarak, yerel şehir ofisine sunduğu çok sayıda belgeyi yazdırdı ve imzaladı. Daha sonra, değişikliğin bir yargıç tarafından onaylanması için 150 dolar ödemek zorunda kaldı. Son adımda ise değişiklik gazetede yayınlandı. Daha sonra oğlunun Sosyal Güvenlik bilgilerini, sigorta kartlarını, banka hesaplarını ve tasarruf hesaplarını güncellemesi gerekti.

"DEĞİŞİMİ ONDAN SAKLAMAYACAĞIM"

Arkadaşlarıyla konuştuktan ve çoğunun benzer durumlar yaşadığını fark ettikten sonra hikayesini TikTok'ta paylaşmaya karar verdiğini ifade eden Bryant, "Artık isimlerin çok önemli olduğunu hissediyorum. Ben de bu değişimi ondan saklamayacağım. Bunun onun hikayesinin bir parçası olmasını seviyorum ve ona bundan bahsetmek istiyorum. İnternette ismini değiştirdiğimizi söyledikten sonra, birçok kişinin aynı şeyi söylediğini duydum" diye konuştu.