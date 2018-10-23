Anne-oğuldan iğrenç plan! Genç kızları böyle tuzağa düşürmüşler

İlk operasyondan sonra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün önüne gelerek basın açıklaması yapan grupta yer alan ve "Milyar tane evladım olsa Adnan Oktar'a feda olsun. Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar ve arkadaşlarının yoluna feda ederim" diyen Nursel Tekin de gözaltına alındı.

BAZEN ÇARŞAFLI BAZEN DEKOLTELİ

Adnan Oktar operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Hayri Can Tekin'in annesi olan Nursel Tekin'in örgütün aktif üyesi olduğu öğrenildi. Sosyal medya hesabından bazen çarşaflı, bazen başörtülü bazen de dekolte kıyafetli fotoğraflarını paylaşan Nursel Tekin'in örgüte kız kazandırmak için her kılığa girdiği belirtiliyor.

'GELİNİM OLUR MUSUN?' DİYE KANDIRMIŞ

Şikayetçilerin ifadelerine göre oğlu ile birlikte Adnan Oktar'a kız kazandırmak için her yolu deneyen Nursel Tekin'in "seni oğlumla evlendireceğim, gelinim olur musun" şeklinde vaatler vererek reşit olmayan kızları Adnan Oktar ile tanıştırdığı iddia ediliyor.

"OĞLUMLA EVLENMEDEN ÖNCE SENİ ADNAN OKTAR'A GÖTÜRMEM LAZIM" DEDİ