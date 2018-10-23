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Anne-oğuldan iğrenç plan! Genç kızları böyle tuzağa düşürmüşler

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 17:18 | Son Güncelleme

Tutuklu Adnan Oktar'ın suç örgütüne yönelik dün gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Nursel Tekin’in genç kızları “gelinim olacaksın” vaadiyle kandırarak Adnan Oktar’a götürdüğü iddia edildi. Nursel Tekin’in oğlu Hasan Can Tekin de reşit olmayan 4 kız çocuğuna tecavüz ettiği suçlamasıyla 20 Temmuz tarihinde tutuklanmıştı.

Anne-oğuldan iğrenç plan! Genç kızları böyle tuzağa düşürmüşler

İlk operasyondan sonra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün önüne gelerek basın açıklaması yapan grupta yer alan ve "Milyar tane evladım olsa Adnan Oktar'a feda olsun. Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar ve arkadaşlarının yoluna feda ederim" diyen Nursel Tekin de gözaltına alındı.

BAZEN ÇARŞAFLI BAZEN DEKOLTELİ

Adnan Oktar operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Hayri Can Tekin'in annesi olan Nursel Tekin'in örgütün aktif üyesi olduğu öğrenildi. Sosyal medya hesabından bazen çarşaflı, bazen başörtülü bazen de dekolte kıyafetli fotoğraflarını paylaşan Nursel Tekin'in örgüte kız kazandırmak için her kılığa girdiği belirtiliyor.

'GELİNİM OLUR MUSUN?' DİYE KANDIRMIŞ

Şikayetçilerin ifadelerine göre oğlu ile birlikte Adnan Oktar'a kız kazandırmak için her yolu deneyen Nursel Tekin'in "seni oğlumla evlendireceğim, gelinim olur musun" şeklinde vaatler vererek reşit olmayan kızları Adnan Oktar ile tanıştırdığı iddia ediliyor.

"OĞLUMLA EVLENMEDEN ÖNCE SENİ ADNAN OKTAR'A GÖTÜRMEM LAZIM" DEDİ

Reşit olmayan bir müşteki E.Y'nin ifadesinde Nursel Tekin ve örgüt üyesi oğlu hakkında özetle şu iddialara yer veriliyor: Hayri Can Tekin ile tanıştım. Çok zengin olduğunu, inşaatla ve siyasetle uğraştığını söyledi. Hızlı bir şekilde evlenmek istediğini belirtti. Beni annesi Nursel Tekin ile tanıştırdı. Defalarca telefonda konuştuk. Bana 'Gelinim olacaksın' şeklinde telkinde bulunarak kendisine inanmamı sağladı.

E.Y ifadesine şöyle devam etti:

"Daha sonra beni Adnan Oktar'a götüreceğini ve evlenmeden önce son kez beni onun kontrol edeceğini söyledi. Adnan Oktar onay vermezse benim oğluyla evlenmemin mümkün olmadığını söyledi. Onlara inanmıştım, başıma kötü şeyler geleceğini düşünmemiştim"

OĞLU DA REŞİT OLMAYAN 4 KIZA TECAVÜZ SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

Öte yandan Nursel Tekin'in oğlu Hayri Can Tekin'in, reşit olmayan 4 kız çocuğu ile zorla ilişkiye girmek suçlamasıyla 20 Temmuz 2018 tarihinde tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: Sabah

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ben inanmıyorum.. Mahkeme sonucu önemli olan.. Bu arada internetten araştırırsanız, türk basini dünyanın doğru haber yapmayan basın mensubu secildi
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