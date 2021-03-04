Anne sütü nasıl artırılır? İşte anne sütünü artıracak öneriler

Bunların yanı sıra bulgur da anne sütünü önemli derecede artıran gıdalardan biri.

Ayrıca Türk mutfağında yeri olan bozanın da anne sütünü artırdığı saptanmış.

Yeşil üzüm ve kırmızı üzüm de anne sütünü artıran meyvelerden.

Havuç da süt artıran sebzelerin başında geliyor. Arpa ve çavdarın da anne sütünü artırdığı biliyor.

Peki anne sütü niçin az gelir? Çoğu kişinin yaşadığı bu sorun annelerin panik olmasına sebebiyet verse de evhama kapılmamakta fayda var. Sütü artıran adımları uygulayarak sorunu geride bırakabileceğiniz gibi gerekirse doktor kontrolünde mama takviyesi de kullanabilirsiniz. İşte konu ile ilgili detaylı bilgi:

ANNE SÜTÜ NEDEN AZ GELİR?

Yenidoğan bebeğiniz ihtiyacı olan besini alamıyorsa, bu durum sütünüzün yeterli olmamasından çok bebeğinizin memeyi doğru kavramamasından kaynaklanır.Ekstra birkaç ipucu için, memeyi doğru kavramasını nasıl sağlayacağınızı okuyun. Yine deanne sütü üretimininazalmasına neden olabilecek bazı faktörler bulunmaktadır:

Emzirmeye başlamak için fazla beklemek (doğum sonrasında ideal olarak yaklaşık saatte bir emzirmeyi hedefleyebilirsiniz, ama bazı durumlarda bu mümkün olmayabilir)

Yeterince emzirmemek (uzmanlar günde yaklaşık 8 ila 12 kez emzirmeyi öneriyor)

Psödoefedrin içeren belli bazı ilaçlar, hatta bazı belli tip hormonal doğum kontrol haplarını kullanmak

Bebeğiniz memeyi doğru kavramıyor ve böylece süt üretimini teşvik etmiyorsa

Göğüs ameliyatı olduysanız

Bebeğiniz prematüre doğduysa

Gebeliğe bağlı yüksek tansiyonunuz varsa

Obezite

insülin almanızı gerektiren diyabetiniz varsa

ANNE SÜTÜ NASIL ARTAR?

İyi haber, süt üretiminizi artırmanın yolları olması. Aşağıdaki fikirler size yardımcı olabilir: