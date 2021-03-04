Anne sütü nasıl artırılır? İşte anne sütünü artıracak öneriler

Bunların yanı sıra bulgur da anne sütünü önemli derecede artıran gıdalardan biri.
Ayrıca Türk mutfağında yeri olan bozanın da anne sütünü artırdığı saptanmış.
Yeşil üzüm ve kırmızı üzüm de anne sütünü artıran meyvelerden.
Havuç da süt artıran sebzelerin başında geliyor. Arpa ve çavdarın da anne sütünü artırdığı biliyor.
Peki anne sütü niçin az gelir? Çoğu kişinin yaşadığı bu sorun annelerin panik olmasına sebebiyet verse de evhama kapılmamakta fayda var. Sütü artıran adımları uygulayarak sorunu geride bırakabileceğiniz gibi gerekirse doktor kontrolünde mama takviyesi de kullanabilirsiniz. İşte konu ile ilgili detaylı bilgi:
ANNE SÜTÜ NEDEN AZ GELİR?
Yenidoğan bebeğiniz ihtiyacı olan besini alamıyorsa, bu durum sütünüzün yeterli olmamasından çok bebeğinizin memeyi doğru kavramamasından kaynaklanır.Ekstra birkaç ipucu için, memeyi doğru kavramasını nasıl sağlayacağınızı okuyun. Yine deanne sütü üretimininazalmasına neden olabilecek bazı faktörler bulunmaktadır:
- Emzirmeye başlamak için fazla beklemek (doğum sonrasında ideal olarak yaklaşık saatte bir emzirmeyi hedefleyebilirsiniz, ama bazı durumlarda bu mümkün olmayabilir)
- Yeterince emzirmemek (uzmanlar günde yaklaşık 8 ila 12 kez emzirmeyi öneriyor)
- Psödoefedrin içeren belli bazı ilaçlar, hatta bazı belli tip hormonal doğum kontrol haplarını kullanmak
- Bebeğiniz memeyi doğru kavramıyor ve böylece süt üretimini teşvik etmiyorsa
- Göğüs ameliyatı olduysanız
- Bebeğiniz prematüre doğduysa
- Gebeliğe bağlı yüksek tansiyonunuz varsa
- Obezite
- insülin almanızı gerektiren diyabetiniz varsa
ANNE SÜTÜ NASIL ARTAR?
İyi haber, süt üretiminizi artırmanın yolları olması. Aşağıdaki fikirler size yardımcı olabilir:
- Mümkün olduğunca sık emzirin.Yapabilirseniz, doğumdan sonra emzirmeye başlamak için çok fazla beklemeyin. İdeal olan, hemen bir iki saat içinde başlamanızdır. Ancak bazı durumlarda, örneğin sezaryen sonrası iyileşirken emzirmeye daha geç başlayabilirsiniz. Eğer öyleyse endişelenmeyin çünkü yazımızda sütünüzü artırmak için daha pek çok ipucu var.
- Sütünüzü düzenli olarak sağın.Ne kadar çok sağarsanız, sütünüz o kadar çok gelir. Çalışıyorsanız, saat başı 15 dakika boyunca sağmaya çalışın. Ayrıca ikili pompa ile aynı anda iki göğsünüzü birden sağarsanız, zaman kazanabilirsiniz.
- Sık sık emzirin.Bebeğiniz muhtemelen günde 8 ila 12 kez emmek isteyecektir. Eğer sık emzirir ya da emzirmeler arasında göğüs pompası kullanırsanız, göğüsleriniz daha fazlasını üretmek için uyarılmış olacaktır.
- Memeyi doğru kavradığından emin olun.Bebeğinizin memeyi doğru kavraması ve emerken sütü yutması önemlidir. Eğer şüpheniz varsa doktorunuz ya da bir emzirme uzmanı bebeğinizin memeyi kavrayıp kavramadığı ve sütü güzelce yutup yutmadığından emin olmanız içinsize yardımcı olacaktır.
- İki göğüsten de emzirin.Göğüsler arasında geçiş yapmayı unutmayın. Daha fazla süt üretmek için ikisinin de boşalması gerekiyor. Ayrıca, birikmiş sütünüzü sağmak için göğüs pompası kullanabilirsiniz.
- Emzirme zamanlarını atlamayın.Emzirme planınıza uyun.Emzirirken çalışmaya başladıysanıve sütünüzü sağıyorsanız, süt miktarınızı etkileyeceği için, sağma seanslarını kaçırmamaya çalışın.
- Bir emzirme uzmanından yardım alın.Eğer hala bebeğiniz için yeterli süt üretip üretmediğinizden emin değilseniz, bir emzirme uzmanı ya da doktorunuza size özel bir çözüm için danışabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum