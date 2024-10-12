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  4. Anne ve babasını öldürüp 4 yıl boyunca cesetlerle birlikte yaşadı! Dolandırıcılığı açığa çıkartmalarından korktu

Anne ve babasını öldürüp 4 yıl boyunca cesetlerle birlikte yaşadı! Dolandırıcılığı açığa çıkartmalarından korktu

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
12.10.2024 08:46
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36 yaşındaki Virginia McCullough isimli bir kadın, anne ve babası John ve Lois McCullough'u öldürüp banka hesaplarındaki parayı aldığı için en az 36 yıl hapis ömür boyu hapse mahkum edildi. Genç kadının cinayeti anne ve babasının kredi kartı dolandırıcılığını ifşalamaması için işlediği ifade edildi.

Anne ve babasını öldürüp 4 yıl boyunca cesetlerle birlikte yaşadı! Dolandırıcılığı açığa çıkartmalarından korktu

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Essex şehrinin Chelmsford bölgesinde 36 yaşındaki Virginia McCullough isimli bir kadın anne ve babasını öldürdü. 70 yaşındaki ebeveynlerinin cansız bedenleriyle 4 yıl boyunca aynı evde yaşadı. Cinayeti kabul eden McCullough, kendi adlarına yaptığı kredi kartı dolandırıcılığını ifşa edeceklerinden korktuğu için ebeveynlerini öldürdüğünü söyledi.

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CİNAYETLERİ İTİRAF ETTİ

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36 yaşındaki kadın polise verdiği ifadesinde babasını zehirleyerek öldürdüğünü itiraf etti. Annesine ise paslı bir çekiçle vahşice saldırdı ve onu mutfak bıçağıyla sekiz kez bıçakladı. Yıllar boyunca ise anne ve babasının cansız bedenini evde saklarken onları emekli maaşlarını almaya devam etti.

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