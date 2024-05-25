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    4. Anne ve babasının karşısına geçip kaslarını gösterdi! Ebeveynlerinin tepkisi komik anlar yarattı... "Ev seksisi"

    Anne ve babasının karşısına geçip kaslarını gösterdi! Ebeveynlerinin tepkisi komik anlar yarattı... "Ev seksisi"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    25.05.2024 08:33
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    Sosyal medyada paylaşılan görüntüde genç bir adam anne ve babasının karşısına geçip kaslarını gösterdiği anları kaydederek paylaştı. Çocuklarının kaslarını gösterdiği anlara anne ve babanın verdiği birbirinden komik tepkiler sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

    Sosyal medyadan paylaşılan anlarda genç bir adam evlerinin salonu olduğu tahmin edilen bir yerde üzerini çıkartarak anne ve babasının karşısına geçip kaslarını göstermeye başladı.

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    O anlarda kaslarını açığa çıkartmak için birbirinden değişik hareketlere imza atan delikanlı babasını bir hayli güldürdü. Annesi ise 'Saçma sapan işler yapma' diyerek duruma tepki gösterdi. Görüntüler sosyal medya kullanıcıları arasında viral oldu.

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    Sosyal medya kullanıcıları görüntüleri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ev seksisi" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Aferin, kırın gençlerin heveslerini" yorumunu ekledi.

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    sosyal medya
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