Anne ve babasının karşısına geçip kaslarını gösterdi! Ebeveynlerinin tepkisi komik anlar yarattı... "Ev seksisi"

Sosyal medyadan paylaşılan anlarda genç bir adam evlerinin salonu olduğu tahmin edilen bir yerde üzerini çıkartarak anne ve babasının karşısına geçip kaslarını göstermeye başladı.

O anlarda kaslarını açığa çıkartmak için birbirinden değişik hareketlere imza atan delikanlı babasını bir hayli güldürdü. Annesi ise 'Saçma sapan işler yapma' diyerek duruma tepki gösterdi. Görüntüler sosyal medya kullanıcıları arasında viral oldu.

Sosyal medya kullanıcıları görüntüleri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ev seksisi" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Aferin, kırın gençlerin heveslerini" yorumunu ekledi.







