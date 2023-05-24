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“Annemi getireceğim” bahanesiyle düğünden kaçan damadı gelin 20 kilometre kovaladı! Sonunda nikah masasına oturttu

24.05.2023 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da gelin, düğünden kaçan damadı en az 20 kilometrelik kovalamacadan sonra yakalayıp nikah masasına oturttu. Damadın “Annemi getireceğim” sözüne inanmayan gelin düğün gününde genç adamın izini sürerek kaçmaya çalıştığı sırada kıskıvrak yakaladı. Ailelerin de desteğiyle Bareilly dışındaki bir tapınağa getirilen damat, burada gelin ile dünya evine girdi.

“Annemi getireceğim” bahanesiyle düğünden kaçan damadı gelin 20 kilometre kovaladı! Sonunda nikah masasına oturttu

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinin Bareilly kentinde bir çift, 2,5 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırmak istedi. NDTV'nin haberine göre düğün günü için tüm hazırlıklar tamamlandı ancak damat ortada yoktu. Ülkede "mandap" adıyla bilinen düğün sunağı altında geleneksel düğün kıyafetleriyle bekleyen gelin, damadı arayarak nerede olduğunu sordu. Damattan, "Annemi düğüne getirmek için almaya gidiyorum." yanıtını alan gelin, buna inanmayarak müstakbel eşinin peşine düştü.

GÜNLÜK KIYAFETLERİYLE GELDİ

İki saat süren en az 20 kilometrelik kovalamaca sonunda gelin, damadı Bareilly dışında bir otobüste buldu. Düğüne ait görüntülerde, damadın törene günlük kıyafetleriyle geldiği görüldü. İki aile ve çevredekiler, gelini "evliliğine sahip çıkan cesaretinden" dolayı kutlarken, damadı da genç kıza evlenmeye söz vermesinin ardından "evliliğin sorumluluklarından kaçtığı" için azarladı. (AA)

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Hindistan düğün gelin damat

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