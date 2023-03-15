Annesi istedi, 38 gündür enkazda arıyor! "Nasibimizde varsa çıkar”

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 2 deprem sonrası şehir genelinde bulunan birçok bina yıkıldı. Vatandaşlar yıkılan bina enkazlarında değerli eşyalarını aramaya devam ediyor. Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde bulunan Simay Apartmanı da ikinci depremde çöktü. Yıkılmadan 45 dakika önce itfaiye yardımı ile kurtarılan 85 yaşındaki Emine Şehgeri’nin oğlu Ahmet Şehgeri de 38 gündür enkazda annesinin ziynet eşyasını arıyor.

“KEPÇE ENKAZDA ÇALIŞIYOR BEN DE ELLERİMLE ARIYORUM”

Ahmet Şehgeri, kepçe enkazda çalışırken kendisinin elleriyle aradığını belirterek, “Simay apartmanında benim annem oturuyor. Annemi ikinci depremden 45 dakika önce itfaiye yardımıyla çıkardık ve ikinci depremde yıkıldı burası. Annemin birikmişi vardı, Maraş burması diye adlandırılan altını vardı. Şu anda kepçe enkazda çalışıyor ben de ellerimle arıyorum. Annem altının çocuk odasında bir yastığın içerisinde olduğunu ve onu bulup getirmemi istedi. Nasibimizde varsa çıkar” dedi.

(İHA)

