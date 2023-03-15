HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Annesi istedi, 38 gündür enkazda arıyor! "Nasibimizde varsa çıkar”

Annesi istedi, 38 gündür enkazda arıyor! "Nasibimizde varsa çıkar”

15.03.2023 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrasında vatandaşlar yıkılan bina enkazlarında değerli eşyalarını aramaya devam ediyor. Apartman yıkılmadan 45 dakika önce itfaiye yardımı ile kurtarılan 85 yaşındaki Emine Şehgeri’nin oğlu Ahmet Şehgeri de annesinin isteği üzerine enkazda 38 gündür annesinin ziynet eşyasını arıyor. Kepçe enkazda çalışırken kendisinin de elleriyle arama yaptığını belirten Ahmet Şehgeri, "Annem onu bulup getirmemi istedi. Nasibimizde varsa çıkar” dedi.

Annesi istedi, 38 gündür enkazda arıyor! "Nasibimizde varsa çıkar”

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 2 deprem sonrası şehir genelinde bulunan birçok bina yıkıldı. Vatandaşlar yıkılan bina enkazlarında değerli eşyalarını aramaya devam ediyor. Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde bulunan Simay Apartmanı da ikinci depremde çöktü. Yıkılmadan 45 dakika önce itfaiye yardımı ile kurtarılan 85 yaşındaki Emine Şehgeri’nin oğlu Ahmet Şehgeri de 38 gündür enkazda annesinin ziynet eşyasını arıyor.

AW848170_04

AW848170_02

Güzel haberi bölgede arama yapan firma verdi! Sevinçten bayıldı Güzel haberi bölgede arama yapan firma verdi! Sevinçten bayıldı

“KEPÇE ENKAZDA ÇALIŞIYOR BEN DE ELLERİMLE ARIYORUM”

Ahmet Şehgeri, kepçe enkazda çalışırken kendisinin elleriyle aradığını belirterek, “Simay apartmanında benim annem oturuyor. Annemi ikinci depremden 45 dakika önce itfaiye yardımıyla çıkardık ve ikinci depremde yıkıldı burası. Annemin birikmişi vardı, Maraş burması diye adlandırılan altını vardı. Şu anda kepçe enkazda çalışıyor ben de ellerimle arıyorum. Annem altının çocuk odasında bir yastığın içerisinde olduğunu ve onu bulup getirmemi istedi. Nasibimizde varsa çıkar” dedi.

AW848170_01

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşet! 10 yaşındaki çocuk öldü, 3 yaralıDehşet! 10 yaşındaki çocuk öldü, 3 yaralı
Eski futbolcu Gökhan Zan siyasete giriyor! İki partiden teklif gitti...Eski futbolcu Gökhan Zan siyasete giriyor! İki partiden teklif gitti...
Ortalığı karıştıran 'anket' iddiası! Aradaki fark gündem olmuştuOrtalığı karıştıran 'anket' iddiası! Aradaki fark gündem olmuştu
Anahtar Kelimeler:
deprem enkaz

En Çok Okunan Haberler

Petrolde ‘iflas’ alarmı akaryakıtta tabelayı değiştirdi

Petrolde ‘iflas’ alarmı akaryakıtta tabelayı değiştirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 74 milyar lira hesaplara yatırıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 74 milyar lira hesaplara yatırıldı

Şanlıurfa’yı sağanak çok fena vurdu! Hastaneyi su bastı...

Şanlıurfa’yı sağanak çok fena vurdu! Hastaneyi su bastı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

Transparan giyip göğüs dekoltesiyle mest etti

Transparan giyip göğüs dekoltesiyle mest etti

Kalfa ve yardımcısının şeytani planı! Eczanedeki herkeste tespit edildi, 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kalfa ve yardımcısının şeytani planı! Eczanedeki herkeste tespit edildi, 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes parfümünüzü soracak!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes parfümünüzü soracak!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim!

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.