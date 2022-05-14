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  4. Annesini aradı, intihar edeceğini söyledi! Polis ekipleri alarma geçti

Annesini aradı, intihar edeceğini söyledi! Polis ekipleri alarma geçti

14.05.2022 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Annesini görüntülü arayarak intihar edeceğini söyleyen genç, polisi alarma geçirdi. Antalya'daki olayda, polis ekipleri tarafından aranan genç bulunamadı. Öte yandan intihar edeceğini söyleyen genci arama çalışmaları sürüyor.

Annesini aradı, intihar edeceğini söyledi! Polis ekipleri alarma geçti

Antalya’da annesini görüntülü arayarak intihar edeceğini söyleyen genç, polis ekiplerini harekete geçirdi. Köşe bucak aranan genç bulunamadı.

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ANNESİNİ GÖRÜNTÜLÜ ARAYIP İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Alınan bilgiye göre, Alanya ilçesinde annesini görüntülü arayan Mesut K. (24), intihar edeceğini ve son kez kendisiyle konuşmak istediğini söyledi. Anne bir yandan telefon başında oğlunu oyalamaya çalışırken, diğer yandan da polis ekiplerine ihbarda bulundu.

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POLİS EKİPLERİ ALARMA GEÇTİ

Oğlunun Alanya Kalesi’nde olduğunu söyleyen annenin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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Tüm ihtimallere karşı arama yapan polis ekipleri bir sonuca ulaşamadı. Telefonunu da kapatan Mesut K’yı farklı noktalarda arama çalışmaları devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
İntihar antalya polis
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