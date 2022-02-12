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Antalya'da birliktelik yaşadığı kadının oğlu ve yeğeni tarafından öldürüldü! Sinir krizi geçirdiler, çevik kuvvet ve özel harekat sevk edildi

12.02.2022 02:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç cinayet akşam saatlerinde Antalya’nın Kepez ilçesinde meydana geldi. 45 yaşındaki Hayrettin Avağ, birliktelik yaşadığı 41 yaşındaki Behiye T.’nin oğlu Mehmet Y. (24) ve yeğeni Serdar T. (32) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayda Behiye T. ise darbedildi. Durumu haber alan Avağ’ın yakınları sinir krizi geçirirken Behiye T.’ye ait olduğu belirtilen otomobile zarar verdi. Cinayet sonrası çıkan olaylar nedeniyle bölgeye çevik kuvvet ve özel harekat polisleri geldi.

Antalya'da birliktelik yaşadığı kadının oğlu ve yeğeni tarafından öldürüldü! Sinir krizi geçirdiler, çevik kuvvet ve özel harekat sevk edildi

Olay, saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2546 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre Hayrettin Avağ, birliktelik yaşadığı Behiye T.'nin evine geldi. Bu durumu haber alan Behiye T.'nin oğlu Mehmet Y. ile yeğeni Serdar T., eve gelerek Hayrettin Avağ ile tartışmaya başladı.

HAYRETTİN AVAĞ'I BIÇAKLAYIP BEHİYE T.'Yİ DARBETTİLER

Tartışmanın büyümesiyle Mehmet Y. ile Serdar T., bıçakla Hayrettin Avağ'ı göğüs ve karın bölgesinden bıçakladı. Mehmet Y. ile Serdar T., daha sonra Behiye T.'yi de darbetti. Durumun 112’ye bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Mehmet Y. ile Serdar T. polise teslim olurken, sağlık görevlilerinin yaptıkları kontrolde Hayrettin Avağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, Behiye T.'yi hastaneye kaldırdı.

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YAKINLARI KRİZ GEÇİRDİ

Durumu haber alan Hayrettin Avağ'ın yakınları cinayetin işlendiği evin olduğu adrese geldi. Sinir krizi geçiren Avağ'ın yakınları, Behiye T.'ye ait olduğu değerlendirilen otomobile zarar verdi.

ÇEVİK KUVVET VE ÖZEL HAREKAT GELDİ

Polis ekipleri, kalabalıktan dolayı takviye ekip isterken, bölgeye çevik kuvvet ve özel harekat polisleri de geldi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Hayrettin Avağ'ın cansız bedeni çevik kuvvet ekiplerinin kontrolü altında cenaze aracına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya
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