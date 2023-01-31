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Antalya'da dolu sürprizi! 15 dakika sürdü, araçlar akaryakıt istasyonlarına sığındı

31.01.2023 01:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ve Serik ilçelerinde gece saatlerinde dolu sürprizi yaşandı. Aniden bastıran dolu yağışına yolda yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sürücüler otomobillerini akaryakıt istasyonlarındaki kapalı alanlara sokarak dolunun bitmesini bekledi.

Antalya'da dolu sürprizi! 15 dakika sürdü, araçlar akaryakıt istasyonlarına sığındı

Geçtiğimiz hafta şiddetli yağmur ve fırtınaya teslim olan Antalya'da soğuk ve yağışlı hava bu kez Manavgat ve Serik ilçelerinde kendini gösterdi. Saat 23.00 sıralarında bir anda bastıran dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

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15 DAKİKA SÜRDÜ

Önce dolu, sonra kar ve ardından karla karışık yağmura dönen yağış yaklaşık 15 dakika sürdü. Dolu sebebiyle yollar beyaza bürünürken, yağışa yolda yakalanan sürücüler akaryakıt istasyonlarına girerek yağışın bitmesini bekledi.

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Dolu yağışının özellikle Manavgat'ın Gündoğdu, Taşağıl, Bereket, Çakış ve Sağirin mahalleleri ile çevresinde etkili olduğu bildirildi.

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