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  4. Antalya'da korkunç yangın! İşte zararın boyutu

Antalya'da korkunç yangın! İşte zararın boyutu

24.09.2021 02:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Aksu ilçesi Kundu Turizm Beldesi Aksu Çayı kenarında yer alan gemi yapım atölyesinde çıkan yangında 3 tekne küle dönerken, 2 tekne de zarar gördü. Maddi zararın 5 milyon TL dolayında olduğu belirtilen yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Aksu ilçesi Kundu Çayı kenarında bulunan gemi yapım atölyesinde meydana geldi. Teknelerin bulunduğu yerden duman yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Rüzgarın da etkisiyle gemi yapım atölyesinde bulunan yanıcı ve parlayıcı maddelerden dolayı alevler kısa süre içerisinde büyüdü. Yangının büyümesiyle beraber atölyenin yan kısmında yer alan tamamlanmış ve yapım aşamasındaki teknelere de sıçradı.

Tekneler kısa süre içerisinde alevler içerisinde kalırken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın alanda bulunan büyük teknelere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

5 MİLYON TL'LİK ZARAR

Yangında 3 tekne küle dönerken, 2 teknede maddi hasar meydana geldi. Yanan ve hasar gören teknelerin maddi zararının 5 milyon TL’ye yakın olduğu öğrenildi.

Teknelerin yanması ise cep telefonu kamerasına da anbean yansıdı. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
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