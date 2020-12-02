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  4. Antalya'da koronavirüs önlemi! Piknik yapmak yasaklandı

Antalya'da koronavirüs önlemi! Piknik yapmak yasaklandı

02.12.2020 10:01 | Son Güncelleme:
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Antalya'da koronavirüs önlemi! Piknik yapmak yasaklandı

Antalya İl Hıfzıssıhha kurulu, sahil bantları, park, mesire, ören yerleri vb. piknik alanlarında piknik yapılmasını, koronavirüs salgınının yayılmasını arttırdığı gerekçesiyle yasakladı.

İl Hıfzıssıhha kurulu, koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararlar almak için toplandı. Karar kapsamında, Antalya’da bulunan sahil bantları, park, mesire, ören yerleri vb. piknik alanlarında kişilerin çok yakın mesafede bir arada bulundukları, bu alanlarda sosyal mesafe kurallarına uyulmasının zor olduğu ve bu durumun da koronavirüs salgınının yayılmasını arttırıp halk sağlığı açısından risk oluşturduğu dikkate alınarak, sahil bantları, park, mesire, ören yerleri vb. piknik alanlarında piknik yapılması yasaklandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392 TL idari para cezası uygulanacak.

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Aynı zamanda kurallara uymayan kişi, TCK’nın Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ‘yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır' hükmü uyarınca adli makamlara bildirilecek.

Kaynak: İHA

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