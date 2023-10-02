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Antalya'da Rus ve Ukraynalılardan 'VIP' hizmet! Esnaftan 'fahiş fiyat' isyanı: 'Vergi falan hiçbir şey yok'

02.10.2023 07:37 | Son Güncelleme:
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Son dönemde Antalya'da evde hizmet adı altında merdiven altı kuaförlük yapılmaya başlandı. Rus ve Ukraynalılar vergi vermeden fahiş fiyatlara işlem yapıyorlar. Türk berberler sektörün dengesiyle oynuyorlar diyerek yapılan usulsüzlüğe tepki gösterdi.

Antalya'da Rus ve Ukraynalılardan 'VIP' hizmet! Esnaftan 'fahiş fiyat' isyanı: 'Vergi falan hiçbir şey yok'

Dükkan yok, vergi yok... Kuaför hizmeti evde veya rezidansta veriliyor üstelik döviz üzerinden alınan fahiş fiyatlarla. Önce korsan taksicilik ardından ev satın alıp rezidansa çevirme derken şimdi de merdiven altı kuaförlük. Antalya'da son zamanlarda Rus ve Ukraynalılar merdiven altı kuaför salonu açmaya başladılar.

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Hal böyle olunca Türk berberler de isyan bayrağını çekmiş durumda. Korsan hizmet toptancıdan alınan ürünlerin fiyatlarının da artmasına yol açtı.

"100 EURO VEYA DOLAR ALIYORLAR"

Bir kuaför "Rezidansta traş yapıyorlar. Ortalama 100 euro ya da 100 dolar VIP traş adı altında alıyorlar. Vergi falan hiçbir şey yok. Saç-sakal, 150 TL'ye kadar kesen arkadaşlarımız var. Onlar ise euro bazında alıyor. Sanırım şu an 40 euro ile 50 euro arasında kesimler yapılıyor" dedi.

"BİZİM BELİRLEDİĞİMİZ TARİFEYE DE UYMAK ZORUNDALAR"

ATV'nin haberine göre Antalya Erkek Berberler Odası Başkanvekili, "Fahiş fiyatlara traş yaptıkları ve bizde kayıtları olmamaları en büyük sıkıntılarımızdan birisi. Bizde kayıtlı olmak zorundalar ve bizim bastığımız, bizim belirlediğimiz tarifeye de uymak zorundalar. Kanunen tavan fiyat vardır, taban fiyat yoktur ve bunun üstüne çıkıldığında yasal olarak işlem yapılması gerekiyor" diye konuştu.

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