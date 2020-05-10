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Antalya'da sahilde 'çıplak adam' yasağa rağmen denize girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2020 17:55 | Son Güncelleme

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, yasak olmasına rağmen sahile giden bir kişi, çırılçıplak denize girdi. Bir süre sonra denizden çıkarak elbiselerini alan adam, gözden kayboldu. Sahile balık tutmak için gelen bir kişi de kayıp doktoru arama çalışmaları yapan ekipler tarafından fark edilerek, uzaklaştırıldı.

Gazipaşa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen 4 saatlik sokağa çıkma izninde bir kişi, sahile gelerek çırılçıplak denize girdi. Selinus Sahili'ne saat 11.30 sıralarına gelen yaşlı adam, deniz kıyısına yaklaşarak, elbiselerini çıkarmaya başladı.

ŞORTUNU DA ÇIKARDI, ÇIRILÇIPLAK DENİZE GİRDİ

Bir müddet sonra üzerinde sadece şortu kalan adam, onu da çıkarıp, çırılçıplak denize girdi. Kıyıda bir süre denize giren kimliği belirsiz adam, daha sonra sudan çıkıp, tekrar elbiselerini giyerek uzaklaştı.

Diğer yandan oltasını alarak sahile gelen bir kişi ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine yakalandı. Denizde kaybolan doktor Orhan Bican'ı (36) arama çalışmaları nedeniyle sahilde bulunan ekipler, balık tutmaya gelen vatandaşı uyarıp, sahilden uzaklaştırdı.

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