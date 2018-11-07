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Antalya'da sürücü ölümden döndü ama... Gördüğü karşısında büyük üzüntü yaşadı!

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 11:22 | Son Güncelleme

Antalya'da meyve yüklü pazarcı kamyoneti alt geçitte devrilirken, kazayı yara almadan atlatan sürücü, ekmek teknesinin zarar görmesi sebebiyle büyük üzüntü yaşadı.

Antalya'da sürücü ölümden döndü ama... Gördüğü karşısında büyük üzüntü yaşadı!

Kaza saat 09.00 sırasında Antalya Sakıp Sabancı Bulvarı Falez alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre meyve yüklü 07 JN 460 plakalı kamyonetiyle kent merkezindeki bir pazar yerine doğru giden Bünyamin Kuzu, alt geçit girişinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kenardaki duvara çarpan kamyonet devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Araçtaki meyve kasaları yola savrulurken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kısa sürede olay yerine gelen trafik polisleri alt geçidi trafiğe kapatarak, araç yoğunluğunu üst geçide yönlendirdi. Yola saçılan meyveler belediye görevlileri tarafından toplandı. Bünyamin Kuzu, ekmek teknesinin çekici yardımıyla kaldırılmasını üzüntülü gözlerle izledi.

Tehlikeye aldırmadan zaman zaman aracının içine girip çıkan Kuzu, yola dökülen eşyalarını da topladı. Kamyonet çekiciyle kaldırılırken, kumlama çalışmasının ardından alt geçit trafiğe açıldı. Yola saçılan meyve ve sebzeler de temizlik görevlileri tarafından toplanıp kamyonete yüklendi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya kamyonet

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