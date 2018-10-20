Antalya'dan şaşırtan görüntü

Karantina odasında bakımları yapılan piton yavrularının boyları 15 ila 30 santimetre arasında değişiyor. Yavruların birkaç yıl içinde yetişkin olacağı ve boylarının da 4 ila 6 metreyi bulacağı belirtildi.
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