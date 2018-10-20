Antalya'dan şaşırtan görüntü

Karantina odasında bakımları yapılan piton yavrularının boyları 15 ila 30 santimetre arasında değişiyor. Yavruların birkaç yıl içinde yetişkin olacağı ve boylarının da 4 ila 6 metreyi bulacağı belirtildi.

41 tane yavru piton dünyaya geldi

1 / 5 WildPark Sorumlu Veteriner Hekimi Kadir Yatan, piton yavrularının yeni beslenmeye başladığını belirtti.

2 / 5 Yavruların bakımıyla yakından ilgilendiğini söyleyen Yatan, "Anne ve baba piton yılanının yaşam alanı farklı. Yavruları karantina odamıza aldık ve her birinin ayrı bakımlarını yapıyoruz" dedi.

3 / 5 Kadir Yatan, erkek yetişkin pitonu 4 kişinin ancak taşıyabildiğini belirterek, "5 metre 67 santimetre uzunluğunda, 80 kilo civarında. Yavruların ağırlığı ise 250- 300 gram civarında. Yetişkin yaşa ulaştıklarında anne ve babaları gibi görkemli olacaklar" diye konuştu.

4 / 5 Merkezi gezmeye gelen turistler de yetişkin piton ile yavruları arasındaki farkı görünce çok şaşırdıklarını belirtti.