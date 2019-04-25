Anzak torunları dedelerini gözyaşları içinde andı

Yeni Zelanda ile Avustralya askeri bandosu, katılımcılara müzik dinletisi sundu. Alana kurulan dev ekranlardan savaş ile ilgili belgeseller gösterilirken, savaşa katılan askerlerin anılarının anlatıldığı röportajlar da yayınlandı. Koy yolunda güvenlik önlemlerinin arttırıldığı ve sıkı denetimlerin yapıldığı gözlendi.

Sabaha kadar gözyaşları içinde beklediler

Şafak ayini saat 05.30’da, Merasim Kıtası’nın tören alanına gelmesiyle başladı. Türkiye’yi Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'in temsil ettiği ayinde, ayrıca Yeni Zelanda Meclis Temsilcisi Trevor Mallard, Avustralya Genel Kurmay Başkanı Angus Campbell ile çok sayıda yerli ve yabancı yetkili yer aldı.

Şafak ayininde, harekat boyunca hayatını kaybeden Avustralya, Yeni Zelanda ve Türk askerleri için saygı duruşu yapıldı. Yerel dilde de müzik çalındı.

Törende ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1934 yılında Anzak annelerine hitaben yazdığı mektup, Türkçe ve İngilizce olarak okundu. Atatürk’e ait olan mektupta şu ifadeler yer alıyor:

"Uzak memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar; burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar; gözyaşlarınızı dindiriniz, evlatlarınız bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır."

Avustralya Genel Kurmay Başkanı Angus Campbell ise konuşmasında şu cümlelere yer verdi;

"Gelibolu hikayesi, kollektif tarihimizde silinmez bir iz bıraktı. Bu, ulusumuzun temel hikayelerinden biridir. Bizim için önemi bu hikayenin defalarca anlattığımız basit bir hikaye olduğu için değil, birçok Avustralyalı’nın hikayesi gibi, karmaşık bir hikaye olduğu için. Anzakları bu kadar çekici kılan, hayatlarındaki gri tonlar olmuştur. Bir asırlık anılar, bir asırlık yaşanmışlıklar karmaşıklıklarını ortaya koydu. Şehirden gelenler vardı, köyden gelenler vardı. Genci vardı, yaşlısı vardı. Korku ve öfke, üzüntü ve neşe. Tüm duyguları yaşadılar. Bazıları macera arayışında orduya katılırken, bazıları düzenli bir gelir için katıldı. Bu ikisinin dışında farklı onlarca sebeple orduya katılanlar vardı. Binlerce insan öldü. Binlercesi eve yaralı geldi, fiziksel ya da psikolojik olarak. Ya da her ikisi birden. Diğerleri eve geldi ve hayatlarına devam etmeye çalıştılar. Kolektif bir grup haline gelmiş bireylerdi. Ancak, onların deneyimlerini anlamamız için bireysel hikayelerine bakmamız gerekir."

Törende konuşmaların tamamlanmasının ardından anma duası yapıldı .

Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın yanı sıra savaşa katılan ülkelere ait çelenkler, Anzak yazısının bulunduğu kaideye bırakıldı. Şafak ayini, Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda milli marşlarının çalınması bayraklarının göndere çekilmesiyle sona erdi. (İHA)

Gençler atalarının izinde Conkbayırı'na yürüdü Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "57. Alaya Vefa Yürüyüşü" yapıldı. Yürüyüş öncesinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılımıyla sabah namazı kılındı.

Tarihi Gelibolu Yarımadası Kocadere Köyü Kamp Alanı'nda, şafak vakti şehitlere saygı için top atışı gerçekleştirildi. Alana gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlere "yarma çorbası" ikram etti.

İkram sırasında gazetecilere açıklama yapan Kasapoğlu, gençlerin her yıl burada kamp yaptığını belirterek, önemli bir programı yaşadıklarını söyledi.

Kasapoğlu, gençlerin heyecanını gördüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biraz sonra da namazımızı kılıp hep birlikte yürüyüşe başlayacağız. Gerçekten gençlerimizle omuz omuza o günleri, o anları hatırlayıp hep birlikte yürümek benim için de çok ayrı bir heyecan. Ben de çok heyecanlıyım."

Yürüyüşe katılan öğrencilerden Süleyman Furkan Özcan, şehitleri anmak için geldiğini belirterek, "Şehitlerimiz bundan 104 yıl önce burada savaştı. Bu vatanı bize hediye etti. Yürüyüşe katılarak Çanakkale ruhunu daha iyi hissedeceğim." dedi.

Hitit Üniversitesi öğrencisi Rabia Karagülle, 57. Alay'ın Türk milleti için önemli olduğunu dile getirerek, "57. Alay'ın yaşadığı duyguları hissetmek için buradayız. Dedelerimizin savaştığı bu topraklarda güzel anılar yaşıyoruz. Çok duygulandık. Tüm Türk halkını buraya davet ediyorum." diye konuştu.

İzmir'den gelen Büşra Yüksel de yürüyüşe katıldığı için çok mutlu olduğunu anlatarak, "104 yıl önceki savaş bizim bugünlere gelmemize vesile oldu. Gelecek yıllarda buraya ailemle gelmeyi planlıyorum." ifadelerini kullandı.

YÜRÜYÜŞ SABAH NAMAZIYLA BAŞLADI Çorba ikramından sonra, çifte sela ve ezan okundu. Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ile binlerce genç, birlikte sabah namazı kılıp yürüyüşe geçti.

Etkinliğe Türk öğrencilerin yanı sıra, üniversite eğitimi için Türkiye'de bulunan yabancı öğrenciler, Avustralya'dan gelen 45 kişilik grup ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nden öğrencilerin de aralarında bulunduğu 8 bin kişi katıldı.

Kocadere Köyü Kamp Alanı'ndan başlayan yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş, Conkbayırı'nda sona erdi.