TİRAN (AA) - Arnavutluk'un güneyindeki Ergiri şehrinde, polisle girdiği silahlı çatışmada yaşamını yitiren, Yunan azınlığa mensup Konstantinos Katsifas'ın perşembe günü düzenlenen cenaze törenine katılan Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Eleni Theocharous, ülkede "istenmeyen kişi" ilan edildi.

Arnavutluk'un Avrupa ve Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati'nin Bölge Danışmanı Glevin Dervishi, gazetecilere yaptığı açıklamada, AP milletvekili Theocharous'un, Katsifas'ın cenazesine katılımı ve buradaki ifadeleri nedeniyle ülkede istenmeyen kişi ilan edilmesine yönelik karar alındığını duyurdu.

Avrupa ve Dışişleri Bakanlığının, İçişleri Bakanlığına, Theocharous'un istenmeyen kişi ilan edilmesi önerisinde bulunduğunu dile getiren Dervishi, İçişleri Bakanlığının yaptığı değerlendirmenin ardından Avrupa ve Dışişleri Bakanlığının talebi onayladığını vurguladı.

Dervishi bu kararın, Arnavutluk kurumlarının, Theocharous'un tekrarlanan aşırıcı eylemlerine karşı gerekli anayasal ve yasal tepkisi sonucunda alındığının altını çizdi.

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