Apar topar hastaneye gitmişti! Şarkıcı Doğuş 3 ameliyat oldu! Hastane odasından paylaştı

Uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat süren ünlü şarkıcı Doğuş geçtiğimiz günlerde bir mekanda sahne almıştı. ''Biraz ara vermiştim ama sahalara geri döndüm.'' diyen Doğuş rahatsızlanınca apar topar hastaneye gitmişti.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre ufak bir rahatsızlık için hastaneye giden Doğuş böbreğinde 12 cm'lik bir kist olduğunu öğrendi. Ünlü isim kontroller sonrası acil ameliyata alınması gerektiğini öğrendi.

Doğuş hastane odasından paylaşım yaparak sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 'Çok önemli 3 ameliyat atlattım kardeşlerim' diyen Doğuş iyi olduğu da söyledi.

Ünlü şarkıcıya sosyal medyada 'Geçmiş olsun' mesajları yağdı.





