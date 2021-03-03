HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Apartman dairesinde kürtaj yapan kadın yakayı ele verdi

Apartman dairesinde kürtaj yapan kadın yakayı ele verdi

03.03.2021 21:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Apartman dairesinde kürtaj yapan kadın yakayı ele verdi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir apartman dairesinde kendisini doktor olarak tanıtıp kadınları para karşılığında muayene eden, kürtaj yapan, doğum yaptıran yabancı uyruklu kadın, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Müdürlüğü ekipleri, Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesinde, Suriye uyruklu R.K. isimli bir kadının Suriye uyruklu kadınları muayene ettiği, kürtaj yaptığı, ilaç tedavisi verdiği, ilaç sattığı ve doğum yaptırdığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi.

İzmir'de korkunç olay! Otomobil bahçeye uçtu, 10 yaşındaki çocuk altında kaldıİzmir'de korkunç olay! Otomobil bahçeye uçtu, 10 yaşındaki çocuk altında kaldı

Operasyonda, muayenehane olarak kullanılan dairede yapılan aramalarda 300 adet tıbbı ilaç, 4 adet cerrahi malzemesi, 1 adet ultrason muayene cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili kendisini doktor olarak tanıtan R.K. isimli kadın gözaltına alındı. Muayenehane olarak kullanılan ev Gölcük Belediyesi tarafından mühürlendi. Ele geçen tıbbi malzemeler Gölcük İlçe Sağlık Müdürlüğünce el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Dev araç, oyuncak gibi böyle devrildiDev araç, oyuncak gibi böyle devrildi
Fetih suresinin Türkçe okunuşu ve anlamıFetih suresinin Türkçe okunuşu ve anlamı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Çılgın Sedat'ın evi yanmıştı! Sebebi ortaya çıktı

Çılgın Sedat'ın evi yanmıştı! Sebebi ortaya çıktı

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

6 günde 41 eve girdi, 200 kişiye koronavirüs bulaştırdı

6 günde 41 eve girdi, 200 kişiye koronavirüs bulaştırdı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

Diğer Haberler

Üsküdar’da TIR ara sokakta sıkıştı

Üsküdar’da TIR ara sokakta sıkıştı

Fatih'te korkutan yangın! Herkes pencereye koştu

Korku dolu anlar! Herkes pencereye koştu

Dev araç, oyuncak gibi böyle devrildi

Dev araç, oyuncak gibi böyle devrildi

Bu kez yaya alkollü çıktı!

Bu kez yaya alkollü çıktı!

Nefes darlığı ve şiddetli ağrı çeken hastanın ciğerinden Arnavut biberi çıktı

Nefes darlığı ve şiddetli ağrı çeken hastanın ciğerinden Arnavut biberi çıktı

Antalya'da dehşete düşüren anlar! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Dehşete düşüren anlar! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.